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Хотіли довшого побачення: засуджений та його цивільна дружина давали хабар начальнику волинської колонії

Хотіли довшого побачення: засуджений та його цивільна дружина давали хабар начальнику волинської колонії
Засудженого, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії № 42, та його цивільну дружину, викрили у наданні начальнику установи покарань неправомірну вигоду – 6 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокурарури.

У таку суму громадяни оцінили сприяння посадовця у наданні їм довготривалого побачення.

Викрили їх у момент передачі коштів.

Вирішується питання щодо повідомлення громадянам про підозру у пропозиції та наданні за попередньою змовою неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 369 КК України, покарання – до 8 років позбавлення волі).

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Теги: хабар, засудженні, побачення, виправна колонія
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