Хотіли довшого побачення: засуджений та його цивільна дружина давали хабар начальнику волинської колонії
Сьогодні, 15:36
Засудженого, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії № 42, та його цивільну дружину, викрили у наданні начальнику установи покарань неправомірну вигоду – 6 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокурарури.
У таку суму громадяни оцінили сприяння посадовця у наданні їм довготривалого побачення.
Викрили їх у момент передачі коштів.
Вирішується питання щодо повідомлення громадянам про підозру у пропозиції та наданні за попередньою змовою неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 369 КК України, покарання – до 8 років позбавлення волі).
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокурарури.
У таку суму громадяни оцінили сприяння посадовця у наданні їм довготривалого побачення.
Викрили їх у момент передачі коштів.
Вирішується питання щодо повідомлення громадянам про підозру у пропозиції та наданні за попередньою змовою неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 369 КК України, покарання – до 8 років позбавлення волі).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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