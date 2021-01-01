Хотіли довшого побачення: засуджений та його цивільна дружина давали хабар начальнику волинської колонії

Засудженого, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії № 42, та його цивільну дружину, викрили у наданні начальнику установи покарань неправомірну вигоду – 6 тисяч гривень.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокурарури.У таку суму громадяни оцінили сприяння посадовця у наданні їм довготривалого побачення.Викрили їх у момент передачі коштів.Вирішується питання щодо повідомлення громадянам про підозру у пропозиції та наданні за попередньою змовою неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 369 КК України, покарання – до 8 років позбавлення волі).