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У Луцьку хочуть відкрити безкоштовні пункти ремонту велосипедів. ВІДЕО

У Луцьку хочуть відкрити безкоштовні пункти ремонту велосипедів. ВІДЕО
У Луцьку хочуть відкрити безкоштовні пункти технічного обслуговування велосипедів.

Про це повідомив директор департаменту молоді та спорту Луцькради Володимир Захожий у програмі «Позиція» на 12 каналі.

«Зараз є така ініціатива міського голови, щоб ми поставили безкоштовні пункти технічного обслуговування велосипедів», – зазначив посадовець.

За його словами, у найближчі місяці з’явиться 7-8 таких пунктів.

Пункти будуть оснащені найелементарнішими інструментами для ремонту двоколісних транспортних засобів: набором ключів, насосом для підкачування коліс тощо, розповів директор департаменту.

Це будуть пункти самообслуговування і розташовуватимуться вони у місцях найбільшого скупчення велосипедистів.


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Теги: Луцьк, велосипед, ремонт, пункти
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