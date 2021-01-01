У Луцьку хочуть відкрити безкоштовні пункти ремонту велосипедів. ВІДЕО
Сьогодні, 16:00
У Луцьку хочуть відкрити безкоштовні пункти технічного обслуговування велосипедів.
Про це повідомив директор департаменту молоді та спорту Луцькради Володимир Захожий у програмі «Позиція» на 12 каналі.
«Зараз є така ініціатива міського голови, щоб ми поставили безкоштовні пункти технічного обслуговування велосипедів», – зазначив посадовець.
За його словами, у найближчі місяці з’явиться 7-8 таких пунктів.
Пункти будуть оснащені найелементарнішими інструментами для ремонту двоколісних транспортних засобів: набором ключів, насосом для підкачування коліс тощо, розповів директор департаменту.
Це будуть пункти самообслуговування і розташовуватимуться вони у місцях найбільшого скупчення велосипедистів.
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Про це повідомив директор департаменту молоді та спорту Луцькради Володимир Захожий у програмі «Позиція» на 12 каналі.
«Зараз є така ініціатива міського голови, щоб ми поставили безкоштовні пункти технічного обслуговування велосипедів», – зазначив посадовець.
За його словами, у найближчі місяці з’явиться 7-8 таких пунктів.
Пункти будуть оснащені найелементарнішими інструментами для ремонту двоколісних транспортних засобів: набором ключів, насосом для підкачування коліс тощо, розповів директор департаменту.
Це будуть пункти самообслуговування і розташовуватимуться вони у місцях найбільшого скупчення велосипедистів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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