У Луцьку хочуть відкрити безкоштовні пункти ремонту велосипедів. ВІДЕО





Про це повідомив директор департаменту молоді та спорту Луцькради Володимир Захожий у програмі «Позиція» на



«Зараз є така ініціатива міського голови, щоб ми поставили безкоштовні пункти технічного обслуговування велосипедів», – зазначив посадовець.



За його словами, у найближчі місяці з’явиться 7-8 таких пунктів.



Пункти будуть оснащені найелементарнішими інструментами для ремонту двоколісних транспортних засобів: набором ключів, насосом для підкачування коліс тощо, розповів директор департаменту.



Це будуть пункти самообслуговування і розташовуватимуться вони у місцях найбільшого скупчення велосипедистів.





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