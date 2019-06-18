Закриття шкіл на Волині: що буде з учнями та вчителями

Тетяна Міндюк.







У селі Михлин працювала школа І-ІІ ступенів, в якій навчалося 42 дітей, 22 із них були на індивідуальному навчанні, — каже Тетяна Міндюк. У деяких класах була кількість учнів менше, ніж п'ять дітей. Додає: у зв'язку з цим школу вирішили ліквідувати.



У навчальному закладі на момент закриття працювало 11 педагогів. Зі слів Тетяни Міндюк, їм запропонували роботу в інших навчальних закладах. Частина вчителів пішли на пенсію. Каже: батьки учнів самі приймають рішення щодо переведення дітей у той чи інший навчальний заклад.



У селищній раді запропонували влаштувати школярів до Угринівської школи. Відстань між двома селами – сім кілометрів, дітей довозитиме шкільний автобус. Він у школі є з 2018 року, — додає в.о. начальника гуманітарного відділу.



У Бережанській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів до закриття навчались 40 дітей та працювали 10 педагогів. Малокомплектну школу теж вирішили закрити. Учнів переводять до сусіднього села Шклинь, яке знаходиться за чотири кілометри.



Зі слів виконувачки обов'язків начальника гуманітарного відділу Городищенської сільської ради, у цьому селі шкільного автобуса ще немає. У сільській раді виділили 975 тисяч гривень на придбання транспорту. Нині тривають тендерні закупівлі.



10 вчителів бережанської школи уже працевлаштували в інші школи громади, – каже посадовиця.



У Жабченській гімназії навчалося 16 дітей, усі вони були на індивідуальному навчанні. З 1 січня 2021 року навчальний заклад фінансувався з місцевого бюджету Городищенської сільської ради. Школярі продовжать навчання у Колодеженському ліцеї, — розповіла Тетяна Міндюк.



Посадовиця додає: з семи вчителів, які працювали у школі троє пішли на пенсію, ще четверо перейшли працювати у Колодежненський навчальний заклад. Доїзд учням та вчителям, а це відстань у п'ять кілометрів, забезпечить шкільний автобус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Городищенській громаді ліквідували три малокомплектні навчальні заклади у селах Михлин, Бережанка та Жабче. Дітей батьки перевели до інших шкіл громади, вчителів працевлаштували, — розповіла Суспільному телефоном в.о. начальника гуманітарного відділу Городищенської сільської радиУ трьох закладах навчалися 98 учнів.У селі Михлин працювала школа І-ІІ ступенів, в якій навчалося 42 дітей, 22 із них були на індивідуальному навчанні, — каже Тетяна Міндюк. У деяких класах була кількість учнів менше, ніж п'ять дітей. Додає: у зв'язку з цим школу вирішили ліквідувати.У навчальному закладі на момент закриття працювало 11 педагогів. Зі слів Тетяни Міндюк, їм запропонували роботу в інших навчальних закладах. Частина вчителів пішли на пенсію. Каже: батьки учнів самі приймають рішення щодо переведення дітей у той чи інший навчальний заклад.У селищній раді запропонували влаштувати школярів до Угринівської школи. Відстань між двома селами – сім кілометрів, дітей довозитиме шкільний автобус. Він у школі є з 2018 року, — додає в.о. начальника гуманітарного відділу.У Бережанській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів до закриття навчались 40 дітей та працювали 10 педагогів. Малокомплектну школу теж вирішили закрити. Учнів переводять до сусіднього села Шклинь, яке знаходиться за чотири кілометри.Зі слів виконувачки обов'язків начальника гуманітарного відділу Городищенської сільської ради, у цьому селі шкільного автобуса ще немає. У сільській раді виділили 975 тисяч гривень на придбання транспорту. Нині тривають тендерні закупівлі.10 вчителів бережанської школи уже працевлаштували в інші школи громади, – каже посадовиця.У Жабченській гімназії навчалося 16 дітей, усі вони були на індивідуальному навчанні. З 1 січня 2021 року навчальний заклад фінансувався з місцевого бюджету Городищенської сільської ради. Школярі продовжать навчання у Колодеженському ліцеї, — розповіла Тетяна Міндюк.Посадовиця додає: з семи вчителів, які працювали у школі троє пішли на пенсію, ще четверо перейшли працювати у Колодежненський навчальний заклад. Доїзд учням та вчителям, а це відстань у п'ять кілометрів, забезпечить шкільний автобус.

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