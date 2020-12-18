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Показали зсередини новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО

Показали зсередини новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Новозбудований дитсадок у селі Крупа планують відкрити у вересні. Нині збирають необхідні документи для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності та наводять лад на території.

Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської сільради.

Працівниці дитсадка приводять до ладу територію дитячих майданчиків, де виполюють бур’ян, підживлюють дерева та кущі, які від браку вологи та, ймовірно, обробки полів гербіцидами по сусідству, почали всихати.

Заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько та начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільради Жанна Скороход перевірили готовність новозбудованого дитсадка у селі Крупа Підгайцівської громади Луцького району до початку навчального року.

Посадовці оглянули кімнати, у яких планують розмістити перші групи вихованців. Відзначили, що представники забудовники встигли замінити паркет, який деформувався у спальній кімнаті.

У кімнатах розставляють меблі, у спальнях – ліжечка. Придбали нову постіль, рушники, посуд, різноманітні засоби для прибирання, адже згідно норм, у кожній групі вони мають бути свої, окремого кольору.

Жанна Скороход розповіла, у пральню дошкільного навчального закладу придбали меблі, швейну машинку для дрібного ремонту та спеціалізовану техніку для прання, прасування та відпарювання.

Кілька кімнат виділили для медпункту, у який є окремий вхід з вулиці та ізолятор із двома ліжечками та великим вікном між кабінетами для спостереження за недужими.

Для їдальні придбали кілька холодильників, у яких окремо зберігатимуть м'ясо, рибу та інші продукти, морозильну камеру, електрокартоплечистку, м’ясорубку, кухонний комбайн.

Валентин Приходько наголосив, що останні роки Міністерство освіти та науки України наполегливіше вимагає дотримання стандартів харчування, тому у новому дитсадку намагаються виконати усі вимоги.

«Садочок - у передчутті та готується прийняти гамірних малюків вже у вересні», - зазначив посадовець на сторінці у Фейсбуку.

Нагадаємо, ще у липні минулого року президент України Володимир Зеленський оглянув дитсадок у селі Крупа, адже його зводять у рамках президентської програми «Велике будівництво». Зеленський анонсував відкриття закладу найближчим часом. Утім, дитсадок за рік так і не запрацював. В ОДА пояснювали причини, через які так склалося.

Показали зсередини новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Показали зсередини новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Показали зсередини новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Показали зсередини новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Показали зсередини новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Показали зсередини новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Показали зсередини новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Показали зсередини новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Показали зсередини новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Показали зсередини новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Показали зсередини новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Показали зсередини новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Показали зсередини новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Показали зсередини новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО

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Теги: Крупа, дитсадок, відкриття
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