П'яний чоловік у Нововолинську чіплявся до перехожих: показали, як затримували дебошира. ВІДЕО





Чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння, покинувши місцевий бар «Юність», чіплявся до перехожих, продавців магазину та водія маршрутки №4. Про це пише



Хулігана втихомирювали люди, дісталось навіть водієві автобусу, який заступився за жінку.



Перехожі, що стали свідками події, викликали поліцію. Дебошир зайшов у магазин та розмахуючи руками, з погрозами звернувся до продавчині:



«Шо ти тут робиш?!», – ненормативною лексикою чоловік говорив до потерпілої.



У цей момент приїхала поліція, двоє патрульних намагались заспокоїти чоловіка та зайшли у кіоск. Зловмисник агресивно поводився до працівників правоохоронних органів.



«Вишвирнув жінку-поліцейську з магазину, а потім поліцейського, роздерши йому шию», – додає продавчиня.



Патрульним довелось застосувати газовий балончик, але це не зупинило чоловіка.



«Він просто не виходив, надалі продовжував простягати до мене руки. Якби не правоохоронці, мене б прибили в цьому кіоску» – розповідає жінка.



Начальник відділу поліції Нововолинська дав коментар щодо цієї ситуації:



«Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кидався на продавця магазину та чинив непокору працівникам поліції. Складені відповідні протоколи».



Після інциденту, що стався у кіоску «Кебаб» правоохоронець поїхав до Нововолинської міської лікарні обробити рану на шиї, що залишив хуліган.



Багато хто засудив дії поліцейських у коментарях до попереднього відео. Однак, для охорони громадського порядку, вони були змушені затримати чоловіка, який чинив непокору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-го серпня працівниками поліції було затримано чоловіка, що хуліганив на пожежній площі біля магазину «Кебаб».Чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння, покинувши місцевий бар «Юність», чіплявся до перехожих, продавців магазину та водія маршрутки №4. Про це пише БУГ. Хулігана втихомирювали люди, дісталось навіть водієві автобусу, який заступився за жінку.Перехожі, що стали свідками події, викликали поліцію. Дебошир зайшов у магазин та розмахуючи руками, з погрозами звернувся до продавчині:«Шо ти тут робиш?!», – ненормативною лексикою чоловік говорив до потерпілої.У цей момент приїхала поліція, двоє патрульних намагались заспокоїти чоловіка та зайшли у кіоск. Зловмисник агресивно поводився до працівників правоохоронних органів.«Вишвирнув жінку-поліцейську з магазину, а потім поліцейського, роздерши йому шию», – додає продавчиня.Патрульним довелось застосувати газовий балончик, але це не зупинило чоловіка.«Він просто не виходив, надалі продовжував простягати до мене руки. Якби не правоохоронці, мене б прибили в цьому кіоску» – розповідає жінка.Начальник відділу поліції Нововолинська дав коментар щодо цієї ситуації:«Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кидався на продавця магазину та чинив непокору працівникам поліції. Складені відповідні протоколи».Після інциденту, що стався у кіоску «Кебаб» правоохоронець поїхав до Нововолинської міської лікарні обробити рану на шиї, що залишив хуліган.Багато хто засудив дії поліцейських у коментарях до попереднього відео. Однак, для охорони громадського порядку, вони були змушені затримати чоловіка, який чинив непокору.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію