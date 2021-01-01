П'яний чоловік у Нововолинську чіплявся до перехожих: показали, як затримували дебошира. ВІДЕО
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11-го серпня працівниками поліції було затримано чоловіка, що хуліганив на пожежній площі біля магазину «Кебаб».
Чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння, покинувши місцевий бар «Юність», чіплявся до перехожих, продавців магазину та водія маршрутки №4. Про це пише БУГ.
Хулігана втихомирювали люди, дісталось навіть водієві автобусу, який заступився за жінку.
Перехожі, що стали свідками події, викликали поліцію. Дебошир зайшов у магазин та розмахуючи руками, з погрозами звернувся до продавчині:
«Шо ти тут робиш?!», – ненормативною лексикою чоловік говорив до потерпілої.
У цей момент приїхала поліція, двоє патрульних намагались заспокоїти чоловіка та зайшли у кіоск. Зловмисник агресивно поводився до працівників правоохоронних органів.
«Вишвирнув жінку-поліцейську з магазину, а потім поліцейського, роздерши йому шию», – додає продавчиня.
Патрульним довелось застосувати газовий балончик, але це не зупинило чоловіка.
«Він просто не виходив, надалі продовжував простягати до мене руки. Якби не правоохоронці, мене б прибили в цьому кіоску» – розповідає жінка.
Начальник відділу поліції Нововолинська дав коментар щодо цієї ситуації:
«Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кидався на продавця магазину та чинив непокору працівникам поліції. Складені відповідні протоколи».
Після інциденту, що стався у кіоску «Кебаб» правоохоронець поїхав до Нововолинської міської лікарні обробити рану на шиї, що залишив хуліган.
Багато хто засудив дії поліцейських у коментарях до попереднього відео. Однак, для охорони громадського порядку, вони були змушені затримати чоловіка, який чинив непокору.
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Чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння, покинувши місцевий бар «Юність», чіплявся до перехожих, продавців магазину та водія маршрутки №4. Про це пише БУГ.
Хулігана втихомирювали люди, дісталось навіть водієві автобусу, який заступився за жінку.
Перехожі, що стали свідками події, викликали поліцію. Дебошир зайшов у магазин та розмахуючи руками, з погрозами звернувся до продавчині:
«Шо ти тут робиш?!», – ненормативною лексикою чоловік говорив до потерпілої.
У цей момент приїхала поліція, двоє патрульних намагались заспокоїти чоловіка та зайшли у кіоск. Зловмисник агресивно поводився до працівників правоохоронних органів.
«Вишвирнув жінку-поліцейську з магазину, а потім поліцейського, роздерши йому шию», – додає продавчиня.
Патрульним довелось застосувати газовий балончик, але це не зупинило чоловіка.
«Він просто не виходив, надалі продовжував простягати до мене руки. Якби не правоохоронці, мене б прибили в цьому кіоску» – розповідає жінка.
Начальник відділу поліції Нововолинська дав коментар щодо цієї ситуації:
«Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кидався на продавця магазину та чинив непокору працівникам поліції. Складені відповідні протоколи».
Після інциденту, що стався у кіоску «Кебаб» правоохоронець поїхав до Нововолинської міської лікарні обробити рану на шиї, що залишив хуліган.
Багато хто засудив дії поліцейських у коментарях до попереднього відео. Однак, для охорони громадського порядку, вони були змушені затримати чоловіка, який чинив непокору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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