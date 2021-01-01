вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

П'яний чоловік у Нововолинську чіплявся до перехожих: показали, як затримували дебошира. ВІДЕО

П'яний чоловік у Нововолинську чіплявся до перехожих: показали, як затримували дебошира. ВІДЕО
11-го серпня працівниками поліції було затримано чоловіка, що хуліганив на пожежній площі біля магазину «Кебаб».

Чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння, покинувши місцевий бар «Юність», чіплявся до перехожих, продавців магазину та водія маршрутки №4. Про це пише БУГ.

Хулігана втихомирювали люди, дісталось навіть водієві автобусу, який заступився за жінку.

Перехожі, що стали свідками події, викликали поліцію. Дебошир зайшов у магазин та розмахуючи руками, з погрозами звернувся до продавчині:

«Шо ти тут робиш?!», – ненормативною лексикою чоловік говорив до потерпілої.

У цей момент приїхала поліція, двоє патрульних намагались заспокоїти чоловіка та зайшли у кіоск. Зловмисник агресивно поводився до працівників правоохоронних органів.

«Вишвирнув жінку-поліцейську з магазину, а потім поліцейського, роздерши йому шию», – додає продавчиня.

Патрульним довелось застосувати газовий балончик, але це не зупинило чоловіка.

«Він просто не виходив, надалі продовжував простягати до мене руки. Якби не правоохоронці, мене б прибили в цьому кіоску» – розповідає жінка.

Начальник відділу поліції Нововолинська дав коментар щодо цієї ситуації:

«Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кидався на продавця магазину та чинив непокору працівникам поліції. Складені відповідні протоколи».

Після інциденту, що стався у кіоску «Кебаб» правоохоронець поїхав до Нововолинської міської лікарні обробити рану на шиї, що залишив хуліган.

Багато хто засудив дії поліцейських у коментарях до попереднього відео. Однак, для охорони громадського порядку, вони були змушені затримати чоловіка, який чинив непокору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, дебошир, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П'яний чоловік у Нововолинську чіплявся до перехожих: показали, як затримували дебошира. ВІДЕО
Сьогодні, 16:37
Показали зсередини новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Закриття шкіл на Волині: що буде з учнями та вчителями
Сьогодні, 16:07
У Луцьку хочуть відкрити безкоштовні пункти ремонту велосипедів. ВІДЕО
Сьогодні, 16:00
Смертельна аварія на Волині: автівку розірвало навпіл. ФОТО
Сьогодні, 15:40
Схожі новини
Ніби руку трамвай переїхав: у волинянки після здачі крові з'явилися величезні гематоми Ніби руку трамвай переїхав: у волинянки після здачі крові з'явилися величезні гематоми
06 серпень, 18:19
На Волині затримали наркоторговця На Волині затримали наркоторговця
04 червень, 10:27
У двох містах на Волині викрили підпільні гральні заклади У двох містах на Волині викрили підпільні гральні заклади
21 травень, 12:10
Травмування працівників водоканалу на очисних спорудах у Нововолинську: поліція відкрила «кримінал» Травмування працівників водоканалу на очисних спорудах у Нововолинську: поліція відкрила «кримінал»
19 травень, 13:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П'яний чоловік у Нововолинську чіплявся до перехожих: показали, як затримували дебошира. ВІДЕО
Сьогодні, 16:37
 0
Показали зсередини новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
Закриття шкіл на Волині: що буде з учнями та вчителями
Сьогодні, 16:07
 0
У Луцьку хочуть відкрити безкоштовні пункти ремонту велосипедів. ВІДЕО
Сьогодні, 16:00
 0
Смертельна аварія на Волині: автівку розірвало навпіл. ФОТО
Сьогодні, 15:40
 0
Медіа
відео
1/8