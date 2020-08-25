Показали унікальну квітку-логотип Волині, зроблену до 30-ліття Незалежності України
Сьогодні, 19:44
Міністерство культури та інформаційної політики України презентувало унікальні для кожного регіону країни логотипи до 30-ї річниці Незалежності України.
Про це йдеться на сайті міністерства.
У Мінкульті пропонують усім охочим безкоштовно використовувати їх у день святкування Дня незалежності.
В основі концепції покладена ідея бачення Незалежності як мрії, якої прагнули багато поколінь українців. Логотипи символізують калейдоскопічні квіткові орнаменти.
Логотипи кожної області є унікальними: з кольоровою палітрою прапорів цього регіону, а також графічними елементами, які символізують різні сфери діяльності, зокрема медицину, будівництво, науку, цифрові технології, виробництво.
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Про це йдеться на сайті міністерства.
У Мінкульті пропонують усім охочим безкоштовно використовувати їх у день святкування Дня незалежності.
В основі концепції покладена ідея бачення Незалежності як мрії, якої прагнули багато поколінь українців. Логотипи символізують калейдоскопічні квіткові орнаменти.
Логотипи кожної області є унікальними: з кольоровою палітрою прапорів цього регіону, а також графічними елементами, які символізують різні сфери діяльності, зокрема медицину, будівництво, науку, цифрові технології, виробництво.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як на Волині відзначатимуть День Незалежності. ПРОГРАМА
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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