Показали унікальну квітку-логотип Волині, зроблену до 30-ліття Незалежності України





Про це йдеться на сайті



У Мінкульті пропонують усім охочим безкоштовно використовувати їх у день святкування Дня незалежності.



В основі концепції покладена ідея бачення Незалежності як мрії, якої прагнули багато поколінь українців. Логотипи символізують калейдоскопічні квіткові орнаменти.



Логотипи кожної області є унікальними: з кольоровою палітрою прапорів цього регіону, а також графічними елементами, які символізують різні сфери діяльності, зокрема медицину, будівництво, науку, цифрові технології, виробництво.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство культури та інформаційної політики України презентувало унікальні для кожного регіону країни логотипи до 30-ї річниці Незалежності України.Про це йдеться на сайті міністерства. У Мінкульті пропонують усім охочим безкоштовно використовувати їх у день святкування Дня незалежності.В основі концепції покладена ідея бачення Незалежності як мрії, якої прагнули багато поколінь українців. Логотипи символізують калейдоскопічні квіткові орнаменти.Логотипи кожної області є унікальними: з кольоровою палітрою прапорів цього регіону, а також графічними елементами, які символізують різні сфери діяльності, зокрема медицину, будівництво, науку, цифрові технології, виробництво.

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