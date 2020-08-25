вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали унікальну квітку-логотип Волині, зроблену до 30-ліття Незалежності України

Показали унікальну квітку-логотип Волині, зроблену до 30-ліття Незалежності України
Міністерство культури та інформаційної політики України презентувало унікальні для кожного регіону країни логотипи до 30-ї річниці Незалежності України.

Про це йдеться на сайті міністерства.

У Мінкульті пропонують усім охочим безкоштовно використовувати їх у день святкування Дня незалежності.

В основі концепції покладена ідея бачення Незалежності як мрії, якої прагнули багато поколінь українців. Логотипи символізують калейдоскопічні квіткові орнаменти.

Логотипи кожної області є унікальними: з кольоровою палітрою прапорів цього регіону, а також графічними елементами, які символізують різні сфери діяльності, зокрема медицину, будівництво, науку, цифрові технології, виробництво.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як на Волині відзначатимуть День Незалежності. ПРОГРАМА


Показали унікальну квітку-логотип Волині, зроблену до 30-ліття Незалежності України


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День Незалежності, логотип, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 серпня
Сьогодні, 20:00
Показали унікальну квітку-логотип Волині, зроблену до 30-ліття Незалежності України
Сьогодні, 19:44
Молодь з Волині виграла у конкурсі «Ukraine NOW» та зустрілася із Зеленським. ВІДЕО
Сьогодні, 19:20
Онкохворі жителі Ковельщини отримають по 5 тисяч гривень від держави
Сьогодні, 19:00
На Волині неповнолітні вкрали з магазину горілку
Сьогодні, 18:30
Схожі новини
Хто з волинських митців отримав іменні премії Хто з волинських митців отримав іменні премії
25 серпень, 2020, 11:33
У Велицькій ОТГ – конкурс на кращий логотип для громади У Велицькій ОТГ – конкурс на кращий логотип для громади
01 травень, 2019, 18:16
Волинська бригада відсвяткувала День Незалежності на передовій. ФОТО Волинська бригада відсвяткувала День Незалежності на передовій. ФОТО
26 серпень, 2018, 02:55
На Волині державні свята минули без порушень, – поліція На Волині державні свята минули без порушень, – поліція
25 серпень, 2018, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Показали унікальну квітку-логотип Волині, зроблену до 30-ліття Незалежності України
Сьогодні, 19:44
 0
Молодь з Волині виграла у конкурсі «Ukraine NOW» та зустрілася із Зеленським. ВІДЕО
Сьогодні, 19:20
 0
Онкохворі жителі Ковельщини отримають по 5 тисяч гривень від держави
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині неповнолітні вкрали з магазину горілку
Сьогодні, 18:30
 0
Медіа
відео
1/8