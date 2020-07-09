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На польському кордоні двох українців зловили з великою сумою грошей

На польському кордоні двох українців зловили з великою сумою грошей
Двох чоловіків з великою сумою готівки в євро і не тільки затримали в пункті пропуску “Медика” на українсько-польському кордоні.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт податкової служби в Жешуві, в обох випадках громадяни України в своєму багажі намагалися потайки провезти до Польщі гривні, європейську валюту, чеські крони, шведські крони та канадські долари на суму еквівалентну майже 445 тисяч злотих.

Одного українця за перевезення великої суми готівки без декларування оштрафували на 14 тис злотих. Іншому не пощастило трохи більше: проти нього відкрили адміністративну справу й вилучили на кордоні в якості штрафу 15 тисяч злотих.

Нагадаємо, без декларування через кордон дозволяється перевозити готівкою не більше 10 тисяч євро (або еквівалент).

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Теги: Польщі, українці, кордон
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