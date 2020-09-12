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На День міста у Луцьку виступить відомий український рок-гурт

На День міста у Луцьку виступить відомий український рок-гурт
На святкування Дня міста в Луцьк хочуть запросити український рок-гурт «СКАЙ».

Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини.

Про це інформував департамент молоді та спорту Луцької міської ради, який оголосив тендер на організацію та проведення виступу музичного гурту «СКАЙ» у святковому концерті до Дня міста. Пропозиції від учасників прийматимуть до 22 серпня.

Очікувана вартість організації виступу колективу – 150 тисяч гривень.

Як вказано в тендерній документації, виступ має проходити 5 вересня (в проміжку часу орієнтовно з 17:00 до 20:00) на головній сцені міста Луцька в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, він триватиме не менш як 60 хвилин. А саундчек артистів має бути проведений не пізніше 12:00.

Організатор має забезпечувати проведення виступу артистів (переговори, юридичні оформлення), виступ музикантів тривалістю не менш як 60 хвилин, трансфер артистів, приїзд до місця виступу та від’їзд, охорону, харчування та проживання музикантів.

Нагадаємо, День міста цього року відзначатимуть два дні у вересні. Датою відзначення Дня міста Луцька у 2021 році встановили перші суботу та неділю вересня – 4-5 вересня.

Традиційно День міста святкували у другі суботу та неділю вересня. Проте у 2021 році на суботу припадає День усікновення голови Івана Предтечі, а також чергова річниця теракту 11 вересня у США, тому святкування вирішили перенести.

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Теги: Луцьк, День міста, святкування, гурт, СКАЙ, виступ
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