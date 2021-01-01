вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Маскували» під магазин: у Луцьку викрили підпільний гральний бізнес

«Маскували» під магазин: у Луцьку викрили підпільний гральний бізнес
12 серпня під час служби з охорони громадського порядку гвардійський автопатруль виявив факт розміщення незаконних ігрових автоматів.

Про це повідомляє військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.

Гральний бізнес «маскували» під магазин. Про ймовірне здійснення незаконних дій правоохоронцям повідомила лучанка.

Прибувши за вказаною адресою на вулицю Єршова, військовий наряд виявив приміщення, у якому під виглядом магазину здійснювався незаконний гральний бізнес.

Слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції провела обшук у приміщенні торговельного павільйону. З місця події вилучили комп’ютерне обладнання, бланки лотерей для проведення гри та документи.

За вказаним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, гральний заклад, поліцейські
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліщук розповів, які дороги і прибудинкові території ремонтуватимуть у Луцьку найближчим часом. АДРЕСИ
Сьогодні, 17:36
У Луцьку стало менше смердіти: мер пояснив, чому
Сьогодні, 17:28
«Маскували» під магазин: у Луцьку викрили підпільний гральний бізнес
Сьогодні, 17:26
У Горохівській громаді тимчасово не буде газу
Сьогодні, 17:24
На День міста у Луцьку виступить відомий український рок-гурт
Сьогодні, 17:11
Схожі новини
В центрі Луцька працював підпільний гральний заклад. ФОТО В центрі Луцька працював підпільний гральний заклад. ФОТО
10 червень, 18:52
Працювали тільки для «своїх»: у Луцьку викрили підпільне казино Працювали тільки для «своїх»: у Луцьку викрили підпільне казино
30 липень, 15:31
Працював для «своїх»: у Луцьку виявили підпільний гральний заклад Працював для «своїх»: у Луцьку виявили підпільний гральний заклад
12 липень, 11:32
У Луцьку поліцейських привітали з професійним святом. ФОТО У Луцьку поліцейських привітали з професійним святом. ФОТО
02 липень, 13:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому СІЗО прокоментували смерть 62-річного чоловіка, який зарубав доньку і дружину
Сьогодні, 18:15
 0
У волинській колонії цивільна дружина постачала засудженому наркотики. ФОТО
Сьогодні, 18:05
 0
На Волині автомобіль поліцейських потрапив в ДТП
Сьогодні, 17:53
 0
Поліщук розповів, які дороги і прибудинкові території ремонтуватимуть у Луцьку найближчим часом. АДРЕСИ
Сьогодні, 17:36
 0
У Луцьку стало менше смердіти: мер пояснив, чому
Сьогодні, 17:28
 0
Медіа
відео
1/8