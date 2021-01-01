«Маскували» під магазин: у Луцьку викрили підпільний гральний бізнес





Про це повідомляє військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.



Гральний бізнес «маскували» під магазин. Про ймовірне здійснення незаконних дій правоохоронцям повідомила лучанка.



Прибувши за вказаною адресою на вулицю Єршова, військовий наряд виявив приміщення, у якому під виглядом магазину здійснювався незаконний гральний бізнес.



Слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції провела обшук у приміщенні торговельного павільйону. З місця події вилучили комп’ютерне обладнання, бланки лотерей для проведення гри та документи.



За вказаним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України.



Триває слідство.



Фото - ілюстративне

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