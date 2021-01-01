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Поліщук розповів, які дороги і прибудинкові території ремонтуватимуть у Луцьку найближчим часом. АДРЕСИ

Поліщук розповів, які дороги і прибудинкові території ремонтуватимуть у Луцьку найближчим часом. АДРЕСИ
Луцький міський голова Ігор Поліщук поділився найближчими планами щодо ремонту доріг і прибудинкових територій.

Про це йшлося під час традиційних підсумків тижня у онлайн-форматі на сторінці міського голови.

Щодо прибудинкових територій, то невдовзі, за словами очільника громади, розпочнуть ремонти за такими адресами: проспект перемоги, 26, 22, 20, 18; Шухевича 1,3; проспект Перемоги 25,25а; проспект Молоді, 14, окрім того, відбудеться розширення паркомісць на прибудинковій території на проспекті Президента Грушевського, 24.

«Це об’єкти на найближчий час. Можливо, перелік розшириться. Будемо бачити, яка ситуація буде з погодою, зайнятістю підрядників, фінансуванням тощо», - сказав Ігор Поліщук.

Щодо доріг, то найближчим часом мають намір розпочати капітальний ремонт перехрестя вулиць Карпенка-Карого, Задворецька та Чорновола. Окрім того, вже наступного тижня мають намір розпочати ремонт вулиці Дубнівської. В межах цього ремонту запланували вкласти нижній шар асфальту на відрізку від кільця поруч із селом Підгайці до перехрестя вулиці Дубніуської з вулицею Карпенка-Карого.

«Весь проект передбачає повний капітальний ремонт вулиці Дубнівської із тротуарами, заміною освітлення, вело доріжками, тощо. Найгіршу ділянку вулиці ми відремонтуємо цього року, завершимо – наступного», - додав Ігор Поліщук.

За його словами, наразі завершення тендер на проведення ремонту проспекту Соборності – від перехрестя з вулицею Чорновола до перехрестя з проспектом Відродження. Він додав, що сьогодні вся права сторона проспекту Соборності перебуває у стані, що потребує ремонту.

Окрім того, можливо цьогоріч відремонтують дорогу, що з’єднує дорогу М-19 із вулицями Єршова та Карбишева. Це, за словами міського голови, потрібно для того, щоб розвантажити місто від великої кількості вантажівок.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк, дороги, прибудинкові території, ремонт, Ігор Поліщук
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