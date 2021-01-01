14 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження фотограф(на фото).Також день народження святкує ексректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі УкраїнкиВітаємо його зі святом, зичимо міцного здоров’я, злагоди і благополуччя!У цей день православні християни відзначають Маковея. Народні назви свята: Перший Спас, Спас на воді, Медовий спас.Офіційна назва - Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього, або Cвято Всемилостивого Спасу та Пресвятої Богородиці, яке відзначають у перший день Успінського посту 14 серпня (1 серпня за старим стилем).Цього дня у церквах святять воду, квіти й мак. На Маковія до церкви несуть букет квітів, в якому обов’язково присутні великі достиглі голівки маку.Такий букет називається «маковійчик» або «маковейка» і в ньому можуть бути і чорнобривці, і жоржини, і айстри, і гвоздики, і барвінок, а також різні трави (які в народі називають зіллям, зіллячком): васильки, м'ята, чебрець, любисток, петрові батоги, полин, деревій, будяк-пристрітник.У цей день 14 років тому зареєстрована газета «Володимир вечірній», перший номер якої вийшов у вересні 1998 року. Вітаємо колег-журналістів зі святом і бажаємо цікавих ідей і гострого пера!