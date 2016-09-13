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У волинській колонії цивільна дружина постачала засудженому наркотики. ФОТО

У волинській колонії цивільна дружина постачала засудженому наркотики. ФОТО
Правоохоронці викрили та припинили канал постачання заборонених речей та наркотичних засобів на територію виправної колонії в смт Маневичі з метою їх збуту та розповсюдження серед інших засуджених. Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Фігурант за побачення із дружиною, постачання через неї заборонених речей та наркотиків неодноразово пропонував начальнику виправної колонії неправомірну вигоду.

Сьогодні, 13 серпня, жінка приїхала на побачення із засудженим. Фігуранти надали неправомірну вигоду начальнику колонії у розмірі 6 тис. гривень. Їх спіймали на гарячому правоохоронці. Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили гроші та заборонені речі, які жінка мала передати засудженому. Серед них: мобільні телефони, сім картки, флешкартки, зарядні пристрої до мобільних телефонів та близько 50 таблеток сумнівного походження, зовні схожих на метадон. Вилучені таблетки направлять на проведення експертизи.

За фактом надання неправомірної вигоди триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантам підозри у скоєному злочині. Триває досудове розслідування.

У волинській колонії цивільна дружина постачала засудженому наркотики. ФОТО
У волинській колонії цивільна дружина постачала засудженому наркотики. ФОТО
У волинській колонії цивільна дружина постачала засудженому наркотики. ФОТО

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Теги: колонія, Маневичі, наркотики, заборонені речовини
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