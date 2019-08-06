В Україні змінили правила виплати субсидій





Підвищений норматив діятиме тільки у випадку запровадження в регіоні червоного рівня карантину.



Кабмін оприлюднив відповідну постанову № 842 від 11 серпня 2021-го. За цим документом змінюються правила надання субсидій, пише



"Житлові субсидії призначатимуть у разі купівлі квартири чи будинку впродовж шести місяців після продажу іншої квартири чи будинку, які були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтверджувальних документів", - зазначили в постанові.



Скасували норму про те, що субсидію можуть призначити в разі, якщо зарплата становить менш як 50% середньої в Києві й Севастополі й менш як 20% в обласних центрах і містах обласного значення.



Також вилучили норму про наявність мобільного телефону в претендентів на субсидію. З 1 травня цього року її надають винятково готівкою.



У постанові доповнили перелік документів для додавання інформації про іноземців та осіб без громадянства до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для отримання ними пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Субсидії в Україні виплачуватимуть за новими нормативами. Кабмін скасував норму про збільшення на 50% соціальних нормативів на житлово-комунальні послуги під час призначення субсидій. Цю норму запровадили навесні 2020 року.Підвищений норматив діятиме тільки у випадку запровадження в регіоні червоного рівня карантину.Кабмін оприлюднив відповідну постанову № 842 від 11 серпня 2021-го. За цим документом змінюються правила надання субсидій, пише Gazeta.ua. "Житлові субсидії призначатимуть у разі купівлі квартири чи будинку впродовж шести місяців після продажу іншої квартири чи будинку, які були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтверджувальних документів", - зазначили в постанові.Скасували норму про те, що субсидію можуть призначити в разі, якщо зарплата становить менш як 50% середньої в Києві й Севастополі й менш як 20% в обласних центрах і містах обласного значення.Також вилучили норму про наявність мобільного телефону в претендентів на субсидію. З 1 травня цього року її надають винятково готівкою.У постанові доповнили перелік документів для додавання інформації про іноземців та осіб без громадянства до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для отримання ними пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.

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