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Молодь з Волині виграла у конкурсі «Ukraine NOW» та зустрілася із Зеленським. ВІДЕО

Молодь з Волині виграла у конкурсі «Ukraine NOW» та зустрілася із Зеленським. ВІДЕО
Мешканець Нововолинська, волонтер, громадський діяч Дмитро Гінайло поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським про Україну, її майбутнє та рідне місто. Разом із ним на зустрічі з главою держави була волонтерка Юлія Кукоба з села Заболотці Литовезької громади.

Про це пише БУГ.

17-річний хлопець, який цього року закінчив Нововолинський ліцей №1, брав участь в конкурсі «Ukraine now». Разом із Юлею Кукобою – студенткою, яка після школи вступила в Українську академію лідерства.

Завдання, яке було перед конкурсантами – записати відео, у якому треба було розповісти про те, як ти змінюєш країну.

«Ми разом з Юлею зробили відео і розповіли про нас і наш досвід волонтерства. Виявилися серед переможців (загалом їх десять з України – ред.). А головним призом конкурсу була зустріч з президентом», – поділився юнак.


Про зустріч із Зеленським Дмитро розповів так:

“Мав круту можливість, зустрітись і поговорити з Президентом України. Володимир Олександрович приємний співрозмовник. Ми пили чайок і говорили про Україну і її майбутнє. Виявляється, він знає про Нововолинськ. Я дізнався від Президента, що зараз в розробці проєкт, який спрямований на розвиток депресивних регіонів України, адже подібні проблеми є у всіх індустріальних містах, які вичерпали свій ресурс.

Також Володимир Олександрович розповідав про Президентський університет, який планується відкрити через 2 роки. Це дуже крута ідея – створення в Україні наукового, лабораторного і дослідницького кластеру”.

А Юля поділилася враженнями наступним чином:

“«Навіщо тобі це?» Це питання мені ставили постійно. Навіщо вступила в Українську академію лідерства, а не в університет після школи, навіщо безкоштовно займаюся волонтерством, чи чому так багато читаю?

У мене є відповідь! Андрій Зелінський сказав на одній з лекцій: «Кожна моя дія має наслідки, так само, як і моя бездіяльність.»І я повністю погоджуюся з цією тезою. Я хочу бути тією активною меншістю, яка не буде жалітися на владу, а підсилювати її своїми діями. Так, я не зможу ухвалити законопроект, але я можу сказати про його потребу, я не зможу збільшити штрафи за забруднення довкілля, але я можу викинути папірець в урну. Кожна хороша дія зробить наше життя в Україні кращими, головне, щоб ці дії робила не одна людина, а кожен з нас.

Взимку я і Діма Гіналюк взяли участь в конкурсі від UkraineNow. Потрібно було зняти відео, у якому ми мали розповісти про те, як змінюємо нашу країну тут і зараз.

11 серпня мені написали, що ми одні з переможців, і вчора я вже була в Києві.

Ніколи не думала, що матиму змогу поспілкуватися з Президентом України. Це було потужно! Говорили про конкурс стартапів, Президентський університет, Українську академію лідерства, екологію та маленькі міста, які потребують допомоги. Пам’ятайте, що інколи ми можемо навіть не здогадуватися, які наслідки можуть мати наші хороші дії”.

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Теги: Нововолинськ, молодь, конкурс, Зеленський
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