Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 серпня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 14 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15° тепла, вдень 25-27°.
Як йдеться на сайті Sinoptik, перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Температура вночі 16-15⁰, вдень 25-28⁰.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15° тепла, вдень 25-27°.
Як йдеться на сайті Sinoptik, перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Температура вночі 16-15⁰, вдень 25-28⁰.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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