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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 серпня
У Волинській області завтра, 14 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15° тепла, вдень 25-27°.

Як йдеться на сайті Sinoptik, перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.

Температура вночі 16-15⁰, вдень 25-28⁰.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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