Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 серпня





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15° тепла, вдень 25-27°.



Як йдеться на сайті Sinoptik, перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.



Температура вночі 16-15⁰, вдень 25-28⁰.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 14 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15° тепла, вдень 25-27°.Як йдеться на сайті Sinoptik, перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.Температура вночі 16-15⁰, вдень 25-28⁰.

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