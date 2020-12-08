Відігралися у компенсований час: «Волинь» ледь не програла аутсайдеру Першої ліги





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Луцька молодь продовжила безпрограшну серію до чотирьох матчів. «Волинь» приймала аутсайдера першої ліги. Але, як каже на установках головний тренер лучан Альберт Шахов своїм підопічним, вони повинні розуміти, що грають проти номінально сильніших суперників. Ось і гра з «Ужгородом» видалася складною, не зважаючи на місця команд у турнірній таблиці.



Ужгородці після невдалих перших стартових матчів на початку сезону у Луцьку намагалися здобути перші свої очки. Гості навіть почали першим номером, але грали в атаці з думками про те, аби лиш не пропустити. Тому від стартової переваги гостей ніяких реальних проблем у захисту «хрестоносців» не виникло. Коли запал гостей пішов на спад, футболісти «Волині» все частіше стали з’являтися поблизу протилежних воріт й дуже швидко створили перший момент. Сад був першим на відскоку у штрафному майданчику гостей й одразу ж пробив у падінні – м’яч просвистів над поперечиною. Лише після цього щось гостре вийшло й в ужгородців. Вихованець «Волині» Хомченко, котрий нині працює на Закарпатті, міг засмутити своїх колишніх одноклубників. З лінії штрафного майданчика він поцілив у стійку воріт. Останнє слово у першому таймі було таки за лучанами. Кобзар вибігав на побачення з Ющишиним, але голкіпер у відчайдушному кидку вибив м’яч з ніг форварда.



Другий тайм гості розпочали з високого пресингу і досить швидко отримали дивіденди. Ужгородці заробили перспективний штрафний і досвідчений Пуканич точно пробив Неділька класним ударом. Щоправда й голкіпер «хрестоносців» не виручив, бо пропустив у свій кут.



Далі лучани зробили усе, щоб відігратися. Голкіпер ужгородців дістав з-під поперечини удар від Мартинюка головою. Войтіховський не реалізував 11-метровий, поціливши у поперечину. Ще один пенальті за гру рукою арбітр не наважився призначити. Уже у компенсований час гру на себе вирішив взяти один з найдосвідченіших у «Волині» Ляшенко, Андрій самотужки пройшов п’ять гравців «Ужгорода» і зрештою пробив у стійку воріт. Розпач Ляшенка від втраченого момента за мить змінився на радість,бо на добиванні першим опинився партнер Чернов і розстріляв уже порожні ворота.



Молода «Волинь» не виграла, але знову порадувала характером і порадувала класною кінцівкою.

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