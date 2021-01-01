Муніципали показали момент зіткнення автомобілів на Ковельській у Луцьку. ВІДЕО





Відео з'явилося на сторінці департаменту у фейсбуці.



Нагадаємо,



"Камери відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк зафіксували дорожньо-транспортну пригоду за участі двох автомобілів. Водій автомобіля «Skoda» д.н.з. АС 5744 СМ не пересвідчившись в безпечності свого маневру, здійнив поворот ліворуч, чим спричинив зіткнення з автомобілем «Mercedes» д.н.з. АС 9798 СМ, що рухався зустрічною смугою", - йдеться у дописі муніципалів.



Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. На місці події працює поліція.





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"Камери відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк зафіксували дорожньо-транспортну пригоду за участі двох автомобілів. Водій автомобіля «Skoda» д.н.з. АС 5744 СМ не пересвідчившись в безпечності свого маневру, здійнив поворот ліворуч, чим спричинив зіткнення з автомобілем «Mercedes» д.н.з. АС 9798 СМ, що рухався зустрічною смугою", - йдеться у дописі муніципалів.Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. На місці події працює поліція.

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