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Повідомили всіх учасників музичної сцени фестивалю «Княжий»

Повідомили всіх учасників музичної сцени фестивалю «Княжий»
Стало відомо, які гурти розважатимуть гостей фестивалю “Княжий”, який відбувається на Волині.

Про це повідомили організатори.

Так, протягом двох фестивальних днів виступатимуть 10 виконавців.

В перший день фесту, 21 серпня на головній сцені будуть: Johnny Rides, Каtana, Цвях, Карна, Мотор'Ролла.

В другий день "Княжого", 22 серпня, виступають наступні виконавці: Kleft, Etnaterra, Toloka, Чумацький шлях, аlyona аlyona.

Додамо, що Фестиваль “Княжий” цього року відбувається завдяки підтримці Українського культурного фонду та Державного агентства розвитку туризму та в межах партнерської програми «Культура.Туризм. Регіони». 

Надалі організатори "Княжого" на офіційних сторінках розпочинають оголошувати гостей гутіркової сцени, яка вперше з часу заснування фесту відбудеться в парку “Слов'нський” та стане безкоштовною.

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Теги: фестиваль, Княжий, Волинь
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