Повідомили всіх учасників музичної сцени фестивалю «Княжий»
Сьогодні, 07:31
Стало відомо, які гурти розважатимуть гостей фестивалю “Княжий”, який відбувається на Волині.
Про це повідомили організатори.
Так, протягом двох фестивальних днів виступатимуть 10 виконавців.
В перший день фесту, 21 серпня на головній сцені будуть: Johnny Rides, Каtana, Цвях, Карна, Мотор'Ролла.
В другий день "Княжого", 22 серпня, виступають наступні виконавці: Kleft, Etnaterra, Toloka, Чумацький шлях, аlyona аlyona.
Додамо, що Фестиваль “Княжий” цього року відбувається завдяки підтримці Українського культурного фонду та Державного агентства розвитку туризму та в межах партнерської програми «Культура.Туризм. Регіони».
Надалі організатори "Княжого" на офіційних сторінках розпочинають оголошувати гостей гутіркової сцени, яка вперше з часу заснування фесту відбудеться в парку “Слов'нський” та стане безкоштовною.
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Про це повідомили організатори.
Так, протягом двох фестивальних днів виступатимуть 10 виконавців.
В перший день фесту, 21 серпня на головній сцені будуть: Johnny Rides, Каtana, Цвях, Карна, Мотор'Ролла.
В другий день "Княжого", 22 серпня, виступають наступні виконавці: Kleft, Etnaterra, Toloka, Чумацький шлях, аlyona аlyona.
Додамо, що Фестиваль “Княжий” цього року відбувається завдяки підтримці Українського культурного фонду та Державного агентства розвитку туризму та в межах партнерської програми «Культура.Туризм. Регіони».
Надалі організатори "Княжого" на офіційних сторінках розпочинають оголошувати гостей гутіркової сцени, яка вперше з часу заснування фесту відбудеться в парку “Слов'нський” та стане безкоштовною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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