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Волиняни стали їсти менше картоплі та цукру

Волиняни стали їсти менше картоплі та цукру
Згідно аналізу споживання продуктів харчування населенням Волинської області у 2020 році, волиняни почали їсти більше молочки та м'яса.

Про це повідомляє ВолиньOnline, посилаючись на Головне управління статистики у Волинській області.

Населення області у 2020 році порівняно з 2019 роком більше спожило молока та молочних продуктів (на 1,1 % і становило в середньому на одну особу 209 кг), м’яса та м’ясних продуктів (відповідно на 3 % і 55 кг), яєць (на 4 % і 285 шт), хлібних продуктів (на 4,3 % і 110 кг), олії (на 5,9 % і 12,5 кг), плодів, ягід та винограду (на 6,1 % і 52 кг), овочів та баштанних продовольчих культур (на 6,2 % і 165 кг), риби та рибних продуктів (на 8,0% і 14 кг). Разом з цим, зменшилося споживання картоплі ( на 2,9 % і 179 кг), яка залишається одним із основних продуктів харчування та цукру (на 0,6 % і 31 кг).

За кількістю спожитої одним жителем картоплі область посіла четверте, цукру – п’яте, м’яса, яєць, хлібних продуктів, риби – сьоме, молока та молочних продуктів – дев’яте місце серед регіонів України.

Калорійність середньодобового раціону населення області порівняно з середньою по Україні була вищою на 9,3 % і склала 2923 ккал на одну особу. За цим показником область посіла п’яте місце серед регіонів держави.

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Теги: Волинь, продукти
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