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Кабмін зобов'язав українські АЗС знизити ціни

Кабмін зобов'язав українські АЗС знизити ціни
Міністрество економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої мережі АЗС можуть встановлювати свою націнку.

З урахуванням максимальних націнок вартість бензину не може перевищувати 31,67 гривні за літр, дизпалива - 28,64 гривні за літр. Про це повідомляє Кореспондент.

Зазначено, що чергові розрахунки станом на 11 серпня надала НАК Нафтогаз України. Розрахункові ціни для бензину знижені із 26,86 гривні до 26,67 гривні за літр, для дизельного палива знижені з 22,24 гривні до 21,64 гривні за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,67 гривні за літр, дизельного палива - 28,64 гривні за літр.

Як відомо, з 15 травня Кабмін ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизпаливо. Була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень на дизель. Згідно з постановою, Нафтогаз подає розрахунки Мінекономіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа.

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Теги: АЗС, ціни
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