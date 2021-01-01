В аварії на Одещині загинули троє поліцейських
Сьогодні, 04:23
Троє співробітників Управління карного розшуку поліції Одещини загинули в ДТП сьогодні, 13 серпня. Про це інформують у поліції Одещини.
Про це пише УНН.
Інформують, що 38-річний майор поліції Ігор Ольховський, 45-річний підполковник поліції Сергій Маковецький та 26-річний капітан поліції Олександр Братінов загинули сьогодні у дорожньо-транспортній пригоді.
“Керівництво та особовий склад поліції області висловлюють найщиріші співчуття родинам та близьким наших загиблих колег. Сумуємо разом з вами”, — йдеться у повідомленні.
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Про це пише УНН.
Інформують, що 38-річний майор поліції Ігор Ольховський, 45-річний підполковник поліції Сергій Маковецький та 26-річний капітан поліції Олександр Братінов загинули сьогодні у дорожньо-транспортній пригоді.
“Керівництво та особовий склад поліції області висловлюють найщиріші співчуття родинам та близьким наших загиблих колег. Сумуємо разом з вами”, — йдеться у повідомленні.
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