Українських миротворців відправлять до Боснії та Герцоговини





Відповідний указ підписав Президент Володимир Зеленський, передає



“Постановляю направити національний персонал (із числа військовослужбовців та працівників Збройних Сил України) загальною чисельністю до двох осіб для участі України в операції ЄС „Алтея“ у Боснії і Герцеговині”, — йдеться в тексті указу № 358/2021.



В Офісі президента зазначили, що участь українських військових в операції “Алтея” сприятиме зміцненню асоційованого партнерства між Україною та ЄС, державами — членами ЄС, а також всебічному співробітництву з Боснією і Герцеговиною, що відповідає національним інтересам України.



Як відомо, операція “Алтея” започаткована 2 грудня 2004 року на підставі рішення Ради Європейського Союзу та Резолюції Ради Безпеки ООН від 22 листопада 2004 року № 1575.



15 липня Президент Володимир Зеленський підписав указ про направлення національного персоналу для участі України в місії Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські військовослужбовці приймуть участь в операції сил ЄС під назвою “Алтея” в рамках миротворчої місії, яка відбудеться на території Боснії та Герцеговини.Відповідний указ підписав Президент Володимир Зеленський, передає УНН. “Постановляю направити національний персонал (із числа військовослужбовців та працівників Збройних Сил України) загальною чисельністю до двох осіб для участі України в операції ЄС „Алтея“ у Боснії і Герцеговині”, — йдеться в тексті указу № 358/2021.В Офісі президента зазначили, що участь українських військових в операції “Алтея” сприятиме зміцненню асоційованого партнерства між Україною та ЄС, державами — членами ЄС, а також всебічному співробітництву з Боснією і Герцеговиною, що відповідає національним інтересам України.Як відомо, операція “Алтея” започаткована 2 грудня 2004 року на підставі рішення Ради Європейського Союзу та Резолюції Ради Безпеки ООН від 22 листопада 2004 року № 1575.15 липня Президент Володимир Зеленський підписав указ про направлення національного персоналу для участі України в місії Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію