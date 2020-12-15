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Українських миротворців відправлять до Боснії та Герцоговини

Українських миротворців відправлять до Боснії та Герцоговини
Українські військовослужбовці приймуть участь в операції сил ЄС під назвою “Алтея” в рамках миротворчої місії, яка відбудеться на території Боснії та Герцеговини.

Відповідний указ підписав Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

“Постановляю направити національний персонал (із числа військовослужбовців та працівників Збройних Сил України) загальною чисельністю до двох осіб для участі України в операції ЄС „Алтея“ у Боснії і Герцеговині”, — йдеться в тексті указу № 358/2021.

В Офісі президента зазначили, що участь українських військових в операції “Алтея” сприятиме зміцненню асоційованого партнерства між Україною та ЄС, державами — членами ЄС, а також всебічному співробітництву з Боснією і Герцеговиною, що відповідає національним інтересам України.

Як відомо, операція “Алтея” започаткована 2 грудня 2004 року на підставі рішення Ради Європейського Союзу та Резолюції Ради Безпеки ООН від 22 листопада 2004 року № 1575.

15 липня Президент Володимир Зеленський підписав указ про направлення національного персоналу для участі України в місії Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

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Теги: Україна, миротворці
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