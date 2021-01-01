Захворюваність зростає: за добу в Україні виявили 1352 випадки COVID-19
Сьогодні, 08:43
За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 1353 людей, зафіксовано 21 летальний випадок, 791 пацієнт одужав. Загалом зробили 51151 тест на COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook.
В Україні зростає захворюваність на коронавірус, це один з найбільших показників за останні два місяці. Днем раніше хворобу діагностували в 1263 людей.
Ситуація з COVID-19 у регіонах:
м. Київ — 198 випадків;
Вінницька область — 17 випадків;
Волинська область — 11 випадків;
Дніпропетровська область — 117 випадків;
Донецька область — 98 випадків;
Житомирська область — 32 випадки;
Закарпатська область — 15 випадків;
Запорізька область — 77 випадків;
Івано-Франківська область — 45 випадків;
Київська область — 60 випадків;
Кіровоградська область — 6 випадків;
Луганська область — 40 випадків;
Львівська область — 72 випадки;
Миколаївська область — 21 випадок;
Одеська область — 81 випадок;
Полтавська область — 30 випадків;
Рівненська область — 25 випадків;
Сумська область — 33 випадки;
Тернопільська область — 36 випадків;
Харківська область — 138 випадків;
Херсонська область — 52 випадки;
Хмельницька область — 57 випадків;
Черкаська область — 32 випадки;
Чернівецька область — 29 випадків;
Чернігівська область — 31 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 2 265 217 осіб, із них 2 196 589 одужали, летальних випадків — 53 238.
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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook.
В Україні зростає захворюваність на коронавірус, це один з найбільших показників за останні два місяці. Днем раніше хворобу діагностували в 1263 людей.
Ситуація з COVID-19 у регіонах:
м. Київ — 198 випадків;
Вінницька область — 17 випадків;
Волинська область — 11 випадків;
Дніпропетровська область — 117 випадків;
Донецька область — 98 випадків;
Житомирська область — 32 випадки;
Закарпатська область — 15 випадків;
Запорізька область — 77 випадків;
Івано-Франківська область — 45 випадків;
Київська область — 60 випадків;
Кіровоградська область — 6 випадків;
Луганська область — 40 випадків;
Львівська область — 72 випадки;
Миколаївська область — 21 випадок;
Одеська область — 81 випадок;
Полтавська область — 30 випадків;
Рівненська область — 25 випадків;
Сумська область — 33 випадки;
Тернопільська область — 36 випадків;
Харківська область — 138 випадків;
Херсонська область — 52 випадки;
Хмельницька область — 57 випадків;
Черкаська область — 32 випадки;
Чернівецька область — 29 випадків;
Чернігівська область — 31 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 2 265 217 осіб, із них 2 196 589 одужали, летальних випадків — 53 238.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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