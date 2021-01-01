Захворюваність зростає: за добу в Україні виявили 1352 випадки COVID-19





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В Україні зростає захворюваність на коронавірус, це один з найбільших показників за останні два місяці. Днем раніше хворобу діагностували в 1263 людей.



Ситуація з COVID-19 у регіонах:



м. Київ — 198 випадків;

Вінницька область — 17 випадків;

Волинська область — 11 випадків;

Дніпропетровська область — 117 випадків;

Донецька область — 98 випадків;

Житомирська область — 32 випадки;

Закарпатська область — 15 випадків;

Запорізька область — 77 випадків;

Івано-Франківська область — 45 випадків;

Київська область — 60 випадків;

Кіровоградська область — 6 випадків;

Луганська область — 40 випадків;

Львівська область — 72 випадки;

Миколаївська область — 21 випадок;

Одеська область — 81 випадок;

Полтавська область — 30 випадків;

Рівненська область — 25 випадків;

Сумська область — 33 випадки;

Тернопільська область — 36 випадків;

Харківська область — 138 випадків;

Херсонська область — 52 випадки;

Хмельницька область — 57 випадків;

Черкаська область — 32 випадки;

Чернівецька область — 29 випадків;

Чернігівська область — 31 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 2 265 217 осіб, із них 2 196 589 одужали, летальних випадків — 53 238.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 1353 людей, зафіксовано 21 летальний випадок, 791 пацієнт одужав. Загалом зробили 51151 тест на COVID-19.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook.В Україні зростає захворюваність на коронавірус, це один з найбільших показників за останні два місяці. Днем раніше хворобу діагностували в 1263 людей.м. Київ — 198 випадків;Вінницька область — 17 випадків;Волинська область — 11 випадків;Дніпропетровська область — 117 випадків;Донецька область — 98 випадків;Житомирська область — 32 випадки;Закарпатська область — 15 випадків;Запорізька область — 77 випадків;Івано-Франківська область — 45 випадків;Київська область — 60 випадків;Кіровоградська область — 6 випадків;Луганська область — 40 випадків;Львівська область — 72 випадки;Миколаївська область — 21 випадок;Одеська область — 81 випадок;Полтавська область — 30 випадків;Рівненська область — 25 випадків;Сумська область — 33 випадки;Тернопільська область — 36 випадків;Харківська область — 138 випадків;Херсонська область — 52 випадки;Хмельницька область — 57 випадків;Черкаська область — 32 випадки;Чернівецька область — 29 випадків;Чернігівська область — 31 випадок.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 2 265 217 осіб, із них 2 196 589 одужали, летальних випадків — 53 238.

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