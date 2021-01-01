14 серпня - яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 серпня, в Україні відзначають - Медовий Спас - перший з трьох Спасів. Цей день є першим днем Успенського посту, який триватиме до 27 серпня.Це свято в народі відомий під назвами Маковей, мокрий Маковей.У храмах відбудеться освячення свіжого меду і плодів нового врожаю - винограду, яблук та інших фруктів. 14 серпня вважається святом бджолярів. Пасічники збирають мед у новий посуд і освячують у церкві.За традицією в Медовий спас печуть пироги і пряники з медом. Цього дня на пасіках свіжими ласощами пригощали дітей.У цей день освячували колодязі, джерельну і річкову воду. Люди купалися в освяченій воді і купали домашню худобу. Після свята в річці вже не купаються, бо вода остигає. Тому в цю дату всі відправляються до водойми. У Медовий Спас заборонені розваги та гуляння.Згідно прикмет, у день спаса найбільш корисною є малина.• Вітряна погода обіцяє снігову морозну зиму.• Якщо троянди відцвіли, то скоро настануть холоди.• Якщо ввечері піднявся сильний вітер, то завтра буде дощ.• Яка погода сьогодні, такою вона буде і на Успіння Богородиці 28 серпня.- Не можна сьогодні їсти продукти тваринного походження (сьогодні – початок поста).- Заборонено голосно розмовляти, сваритися і з'ясовувати відносини.- Не варто займатися прибиранням або важкою роботою.