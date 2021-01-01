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14 серпня - яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

14 серпня - яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 14 серпня, в Україні відзначають - Медовий Спас - перший з трьох Спасів. Цей день є першим днем Успенського посту, який триватиме до 27 серпня.

Це свято в народі відомий під назвами Маковей, мокрий Маковей.
У храмах відбудеться освячення свіжого меду і плодів нового врожаю - винограду, яблук та інших фруктів. 14 серпня вважається святом бджолярів. Пасічники збирають мед у новий посуд і освячують у церкві.

За традицією в Медовий спас печуть пироги і пряники з медом. Цього дня на пасіках свіжими ласощами пригощали дітей.

У цей день освячували колодязі, джерельну і річкову воду. Люди купалися в освяченій воді і купали домашню худобу. Після свята в річці вже не купаються, бо вода остигає. Тому в цю дату всі відправляються до водойми. У Медовий Спас заборонені розваги та гуляння.

Згідно прикмет, у день спаса найбільш корисною є малина.

Прикмети погоди 14 серпня
• Вітряна погода обіцяє снігову морозну зиму.
• Якщо троянди відцвіли, то скоро настануть холоди.
• Якщо ввечері піднявся сильний вітер, то завтра буде дощ.
• Яка погода сьогодні, такою вона буде і на Успіння Богородиці 28 серпня.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сьогодні їсти продукти тваринного походження (сьогодні – початок поста).
- Заборонено голосно розмовляти, сваритися і з'ясовувати відносини.
- Не варто займатися прибиранням або важкою роботою.


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Теги: Медовий спас, свято, заборони, традиції
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