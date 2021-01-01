Курс валют у Луцьку на 14 серпня
Сьогодні, 09:37
Курс долара у Луцьку станом на 14 серпня 2021 року такий: купівля – 26.65, а продаж – 26.85.
Євро при купівлі становить – 31.20, продажу – 31.45.
Курс російського рубля: купівля – 0.352, продаж – 0.362.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.80, продаж – 6.87.
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Євро при купівлі становить – 31.20, продажу – 31.45.
Курс російського рубля: купівля – 0.352, продаж – 0.362.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.80, продаж – 6.87.
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