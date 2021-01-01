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Чому діти почали частіше хворіти на Covid-19: ВООЗ дала пояснення

Чому діти почали частіше хворіти на Covid-19: ВООЗ дала пояснення
У всьому світі зростає кількість заражень на коронавірус і смертей від Covid-19 серед дітей, особливо цей тренд помітний в країнах з високими показниками вакцинації населення. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

В організації пояснили, що частково це викликано тим, що держави були зосереджені на вакцинації та захисту від коронавірусу старших вікових груп, а не молодших.

Крім того, зростання зафіксованих випадків серед дітей може бути пов'язане зі зміною підходу до тестування.

«Через те, що раніше можливості тестування були більш обмеженими, тестуванню піддавалися тільки скоріше серйозні випадки - часто люди похилого віку. Зараз молодих людей тестувати стали набагато частіше», - зазначив представник ВООЗ.

При цьому в організації підкреслили, що в цілому випадків захворювання і смертей серед дітей дуже мало.

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Теги: щеплення від Covid-19 дітей
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