Чому діти почали частіше хворіти на Covid-19: ВООЗ дала пояснення
Сьогодні, 12:20
У всьому світі зростає кількість заражень на коронавірус і смертей від Covid-19 серед дітей, особливо цей тренд помітний в країнах з високими показниками вакцинації населення. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я.
В організації пояснили, що частково це викликано тим, що держави були зосереджені на вакцинації та захисту від коронавірусу старших вікових груп, а не молодших.
Крім того, зростання зафіксованих випадків серед дітей може бути пов'язане зі зміною підходу до тестування.
«Через те, що раніше можливості тестування були більш обмеженими, тестуванню піддавалися тільки скоріше серйозні випадки - часто люди похилого віку. Зараз молодих людей тестувати стали набагато частіше», - зазначив представник ВООЗ.
При цьому в організації підкреслили, що в цілому випадків захворювання і смертей серед дітей дуже мало.
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В організації пояснили, що частково це викликано тим, що держави були зосереджені на вакцинації та захисту від коронавірусу старших вікових груп, а не молодших.
Крім того, зростання зафіксованих випадків серед дітей може бути пов'язане зі зміною підходу до тестування.
«Через те, що раніше можливості тестування були більш обмеженими, тестуванню піддавалися тільки скоріше серйозні випадки - часто люди похилого віку. Зараз молодих людей тестувати стали набагато частіше», - зазначив представник ВООЗ.
При цьому в організації підкреслили, що в цілому випадків захворювання і смертей серед дітей дуже мало.
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