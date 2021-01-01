Чому діти почали частіше хворіти на Covid-19: ВООЗ дала пояснення

У всьому світі зростає кількість заражень на коронавірус і смертей від Covid-19 серед дітей, особливо цей тренд помітний в країнах з високими показниками вакцинації населення. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я.В організації пояснили, що частково це викликано тим, що держави були зосереджені на вакцинації та захисту від коронавірусу старших вікових груп, а не молодших.Крім того, зростання зафіксованих випадків серед дітей може бути пов'язане зі зміною підходу до тестування.«Через те, що раніше можливості тестування були більш обмеженими, тестуванню піддавалися тільки скоріше серйозні випадки - часто люди похилого віку. Зараз молодих людей тестувати стали набагато частіше», - зазначив представник ВООЗ.При цьому в організації підкреслили, що в цілому випадків захворювання і смертей серед дітей дуже мало.