На Волині за добу на коронавірус захворіли 11 осіб
Сьогодні, 10:16
За минулу добу на Волині зареєстровано 11 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Луцький район – 4 хворих:
- Луцька ТГ – 3
- Олицька ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 3 хворих:
- Володимир-Волинська ТГ - 1
- Поромівська ТГ - 2
Камінь-Каширський район – 1 хворий:
- Маневицька ТГ - 1
- Ковельський район – 3 хворих:
- Ковельська ТГ – 3
Усього станом на 14 серпня в області зареєстровано 62 383 випадки.
Одужало – 61 074 особи (за останню добу – 0). Летальні випадки – 1205 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежено 267 406 осіб, за останню добу – 506 осіб
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Про це інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Луцький район – 4 хворих:
- Луцька ТГ – 3
- Олицька ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 3 хворих:
- Володимир-Волинська ТГ - 1
- Поромівська ТГ - 2
Камінь-Каширський район – 1 хворий:
- Маневицька ТГ - 1
- Ковельський район – 3 хворих:
- Ковельська ТГ – 3
Усього станом на 14 серпня в області зареєстровано 62 383 випадки.
Одужало – 61 074 особи (за останню добу – 0). Летальні випадки – 1205 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежено 267 406 осіб, за останню добу – 506 осіб
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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