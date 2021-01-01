На Волині за добу на коронавірус захворіли 11 осіб





Про це

Луцький район – 4 хворих:

- Луцька ТГ – 3

- Олицька ТГ – 1

Володимир-Волинський район – 3 хворих:

- Володимир-Волинська ТГ - 1

- Поромівська ТГ - 2

Камінь-Каширський район – 1 хворий:



- Маневицька ТГ - 1

- Ковельський район – 3 хворих:

- Ковельська ТГ – 3



Усього станом на 14 серпня в області зареєстровано 62 383 випадки.



Одужало – 61 074 особи (за останню добу – 0). Летальні випадки – 1205 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежено 267 406 осіб, за останню добу – 506 осіб

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстровано 11 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.- Луцька ТГ – 3- Олицька ТГ – 1- Володимир-Волинська ТГ - 1- Поромівська ТГ - 2- Маневицька ТГ - 1- Ковельський район – 3 хворих:- Ковельська ТГ – 3Усього станом на 14 серпня в області зареєстровано 62 383 випадки.Одужало – 61 074 особи (за останню добу – 0). Летальні випадки – 1205 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежено 267 406 осіб, за останню добу – 506 осіб

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