В Україні створили найбільший тризуб з кукурудзи: його видно навіть з літаків. ВІДЕО
Сьогодні, 11:10
З нагоди 30-річчя незалежності України на полі у селі Велика Олександрівка, що під Києвом, висіяли величезний герб України.
Про це повідомляє shotam.
Для його створення знадобилось понад 400 тис. насінин кукурудзи і 8 липня тризуб розміром 245,3 м х 138 м внесли до Національної книги рекордів.
Рекордний тризуб висіяний на полі за 12 кілометрів від аеропорту «Бориспіль» і його добре видно з вікон літаків, які пролітають над ним. Під тризубом також є напис «I UA». Проект був створений з ініціативи компанії AgriLab та Limagrain.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє shotam.
Для його створення знадобилось понад 400 тис. насінин кукурудзи і 8 липня тризуб розміром 245,3 м х 138 м внесли до Національної книги рекордів.
Рекордний тризуб висіяний на полі за 12 кілометрів від аеропорту «Бориспіль» і його добре видно з вікон літаків, які пролітають над ним. Під тризубом також є напис «I UA». Проект був створений з ініціативи компанії AgriLab та Limagrain.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні створили найбільший тризуб з кукурудзи: його видно навіть з літаків. ВІДЕО
Сьогодні, 11:10
На Волині за добу на коронавірус захворіли 11 осіб
Сьогодні, 10:16
Курс валют у Луцьку на 14 серпня
Сьогодні, 09:37
14 серпня - яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:15