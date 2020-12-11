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В Україні створили найбільший тризуб з кукурудзи: його видно навіть з літаків. ВІДЕО

В Україні створили найбільший тризуб з кукурудзи: його видно навіть з літаків. ВІДЕО
З нагоди 30-річчя незалежності України на полі у селі Велика Олександрівка, що під Києвом, висіяли величезний герб України.
Про це повідомляє shotam.

Для його створення знадобилось понад 400 тис. насінин кукурудзи і 8 липня тризуб розміром 245,3 м х 138 м внесли до Національної книги рекордів.

Рекордний тризуб висіяний на полі за 12 кілометрів від аеропорту «Бориспіль» і його добре видно з вікон літаків, які пролітають над ним. Під тризубом також є напис «I UA». Проект був створений з ініціативи компанії AgriLab та Limagrain.

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Теги: тризуб з кукурудзи, Бориспіль
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