В Україні створили найбільший тризуб з кукурудзи: його видно навіть з літаків. ВІДЕО



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Для його створення знадобилось понад 400 тис. насінин кукурудзи і 8 липня тризуб розміром 245,3 м х 138 м внесли до Національної книги рекордів.



Рекордний тризуб висіяний на полі за 12 кілометрів від аеропорту «Бориспіль» і його добре видно з вікон літаків, які пролітають над ним. Під тризубом також є напис «I UA». Проект був створений з ініціативи компанії AgriLab та Limagrain.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди 30-річчя незалежності України на полі у селі Велика Олександрівка, що під Києвом, висіяли величезний герб України.Про це повідомляє shotam Для його створення знадобилось понад 400 тис. насінин кукурудзи і 8 липня тризуб розміром 245,3 м х 138 м внесли до Національної книги рекордів.Рекордний тризуб висіяний на полі за 12 кілометрів від аеропорту «Бориспіль» і його добре видно з вікон літаків, які пролітають над ним. Під тризубом також є напис «I UA». Проект був створений з ініціативи компанії AgriLab та Limagrain.

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