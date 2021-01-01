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Пішов з дому і не повернувся: у Луцьку шукають 46-річного чоловіка

Пішов з дому і не повернувся: у Луцьку шукають 46-річного чоловіка
Співробітники Луцького районного управління поліції розшукують безвісти зниклого Святослава Мирославовича Смаля, 8 січня 1975 року народження, жителя Луцька.

Про це повідомляє пресслужба патрульних.

Лучанин 10 серпня пішов з дому та донині не повернулася. Місцезнаходження його невідоме.

Прикмети: на вигляд - 45-47 років, зріст 185 см, худощавої тілобудови, зачіска коротка.

Якщо комусь щось відомо, де перебуває розшукуваний, просять сповістити про це поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692,0669238559 або 102.


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Теги: шукають, Святослава Смаля
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