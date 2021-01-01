Пішов з дому і не повернувся: у Луцьку шукають 46-річного чоловіка
Сьогодні, 11:28
Співробітники Луцького районного управління поліції розшукують безвісти зниклого Святослава Мирославовича Смаля, 8 січня 1975 року народження, жителя Луцька.
Про це повідомляє пресслужба патрульних.
Лучанин 10 серпня пішов з дому та донині не повернулася. Місцезнаходження його невідоме.
Прикмети: на вигляд - 45-47 років, зріст 185 см, худощавої тілобудови, зачіска коротка.
Якщо комусь щось відомо, де перебуває розшукуваний, просять сповістити про це поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692,0669238559 або 102.
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Про це повідомляє пресслужба патрульних.
Лучанин 10 серпня пішов з дому та донині не повернулася. Місцезнаходження його невідоме.
Прикмети: на вигляд - 45-47 років, зріст 185 см, худощавої тілобудови, зачіска коротка.
Якщо комусь щось відомо, де перебуває розшукуваний, просять сповістити про це поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692,0669238559 або 102.
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