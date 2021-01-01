Пішов з дому і не повернувся: у Луцьку шукають 46-річного чоловіка





Про це повідомляє пресслужба патрульних.



Лучанин 10 серпня пішов з дому та донині не повернулася. Місцезнаходження його невідоме.



Прикмети: на вигляд - 45-47 років, зріст 185 см, худощавої тілобудови, зачіска коротка.



Якщо комусь щось відомо, де перебуває розшукуваний, просять сповістити про це поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692,0669238559 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Луцького районного управління поліції розшукують безвісти зниклого Святослава Мирославовича Смаля, 8 січня 1975 року народження, жителя Луцька.Про це повідомляє пресслужба патрульних.Лучанин 10 серпня пішов з дому та донині не повернулася. Місцезнаходження його невідоме.Прикмети: на вигляд - 45-47 років, зріст 185 см, худощавої тілобудови, зачіска коротка.Якщо комусь щось відомо, де перебуває розшукуваний, просять сповістити про це поліцію за телефонами:або

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