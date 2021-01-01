вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Гостювали аж два дні: на Волині розшукали матір з однорічним сином

Гостювали аж два дні: на Волині розшукали матір з однорічним сином
Повідомлення про зникнення 26-річної жінки та 1-річного сина до поліції надійшло вчора, 13 серпня, від її чоловіка, 30-річного жителя селища Ратне. Повідомляє пресслужба поліції області.

Заявник повідомив, що 12 серпня його дружина з сином пішли з дому та не повернулися. На телефонні дзвінки жінка не відповідала.

Співробітники поліції оперативно встановили їх місце перебування. Виявилося, що жінка з дитиною перебувала в гостях у знайомих.

Нині їх життю та здоров’ю нічого не загрожує. Жодних протиправних дій щодо них не скоєно.

Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: знайшли жінку з дитиною, Ратне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гостювали аж два дні: на Волині розшукали матір з однорічним сином
Сьогодні, 14:06
На волинській митниці виявили майже 9 тисяч банок контрабандних дієтичних добавок
Сьогодні, 13:56
Чому діти почали частіше хворіти на Covid-19: ВООЗ дала пояснення
Сьогодні, 12:20
Пішов з дому і не повернувся: у Луцьку шукають 46-річного чоловіка
Сьогодні, 11:28
В Україні створили найбільший тризуб з кукурудзи: його видно навіть з літаків. ВІДЕО
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
Згоріло все нажите роками: просять допомогти сім'ї з Волині Згоріло все нажите роками: просять допомогти сім'ї з Волині
13 серпень, 11:55
На Волині зіткнулися мотоцикл і легковик. ФОТО На Волині зіткнулися мотоцикл і легковик. ФОТО
12 серпень, 17:02
Волиняни пограбували магазин: один з них – неповнолітній Волиняни пограбували магазин: один з них – неповнолітній
12 серпень, 13:50
Ратне з автентичними традиціями відсвяткувало День селища. ФОТО Ратне з автентичними традиціями відсвяткувало День селища. ФОТО
28 липень, 19:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Гостювали аж два дні: на Волині розшукали матір з однорічним сином
Сьогодні, 14:06
 0
На волинській митниці виявили майже 9 тисяч банок контрабандних дієтичних добавок
Сьогодні, 13:56
 0
Чому діти почали частіше хворіти на Covid-19: ВООЗ дала пояснення
Сьогодні, 12:20
 0
Пішов з дому і не повернувся: у Луцьку шукають 46-річного чоловіка
Сьогодні, 11:28
 0
В Україні створили найбільший тризуб з кукурудзи: його видно навіть з літаків. ВІДЕО
Сьогодні, 11:10
 0
Медіа
відео
1/8