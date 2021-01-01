Гостювали аж два дні: на Волині розшукали матір з однорічним сином
Сьогодні, 14:06
Повідомлення про зникнення 26-річної жінки та 1-річного сина до поліції надійшло вчора, 13 серпня, від її чоловіка, 30-річного жителя селища Ратне. Повідомляє пресслужба поліції області.
Заявник повідомив, що 12 серпня його дружина з сином пішли з дому та не повернулися. На телефонні дзвінки жінка не відповідала.
Співробітники поліції оперативно встановили їх місце перебування. Виявилося, що жінка з дитиною перебувала в гостях у знайомих.
Нині їх життю та здоров’ю нічого не загрожує. Жодних протиправних дій щодо них не скоєно.
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Заявник повідомив, що 12 серпня його дружина з сином пішли з дому та не повернулися. На телефонні дзвінки жінка не відповідала.
Співробітники поліції оперативно встановили їх місце перебування. Виявилося, що жінка з дитиною перебувала в гостях у знайомих.
Нині їх життю та здоров’ю нічого не загрожує. Жодних протиправних дій щодо них не скоєно.
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Гостювали аж два дні: на Волині розшукали матір з однорічним сином
Сьогодні, 14:06
В Україні створили найбільший тризуб з кукурудзи: його видно навіть з літаків. ВІДЕО
Сьогодні, 11:10