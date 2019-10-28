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Волинь – у лідерах за врожайністю зернових в Україні

Волинь – у лідерах за врожайністю зернових в Україні
Лідерами за урожайністю зернових залишаються сільгосптоваровиробники Хмельниччини та Волині, які зібрали відповідно 29 та 45% площ при врожайності 6,1 та 5,9 т/га.
Про це повідомляє agronews.

А ось лідерами за збором зернових є сільгосптоваровиробники Одещини та Харківщини. Аграрії Одещини зібрали зернові з площі 923 тис. га (75%) зернових та зернобобових культур при врожайності 3,9 т/га та намолотили 3,6 млн т зерна. Аграрії Харківщини зібрали зернові з площі 703 тис. га (66%) при врожайності 4,79 т/г, та намолотили 3,3 млн т зерна.

Загалом, по Україні станом на 12 серпня збирання ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 8,9 млн га (56,2% до прогнозу) при врожайності 4,41 т/га, намолочено понад 39,5 млн т (+7,3 млн т за минулий тиждень) зерна нового врожаю. Про це свідчать дані інтерактивної карти «Урожай онлайн 2021».

Завершили збір врожаю пшениці аграрії Луганської, Миколаївської, Полтавської та Херсонської областей. Обмолот гороху фінішував в більшості регіонів України.

Крім того, збирання ріпаку проведено на площі 1,12 млн га (94% до прогнозу) при врожайності 2,7 т/га, намолочено понад 2,6 млн т (+500 тис. т за минулий тиждень) насіння. Закінчили збирання ріпаку сільгосптоваровиробники 9 областей — Вінницької, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської Кіровоградської, Полтавської, Тернопільської, Харківської та Чернігівської.

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Теги: вражай, зернові
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