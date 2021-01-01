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Pfizer проти Moderna: у США порівняли ефективність вакцин проти нових штамів коронавірусу

Pfizer проти Moderna: у США порівняли ефективність вакцин проти нових штамів коронавірусу
Згідно з новим дослідженням, люди, повністю вакциновані вакциною Moderna, мабуть, мають нижчий ризик «проривної» інфекції, спричиненої варіантом Delta, ніж ті, хто отримав вакцину Pfizer.

Дослідники підкреслили, що обидві вакцини як і раніше «сильно захищають» від важких захворювань, але різниця, мабуть, полягає в ступені захисту від інфекції. Про це пише НВ.

Ризик зараження був на 60% нижче серед одержувачів Moderna, ніж серед одержувачів Pfizer, згідно з аналізом липневих даних з Флориди, де варіант Delta привів до нового сплеску випадків COVID-19.

Дослідники з американської клініки Майо також виявили, що в Міннесоті в минулому місяці вакцина Moderna була ефективна на 76% в запобіганні проривної інфекції, в той час як вакцина Pfizer була ефективна тільки на 42%.

«Порівнюючи рівні інфікування між підібраними людьми, повністю вакцинованими мРНК-1273 (Moderna) в порівнянні з BNT162b2 (Pfizer) на сайтах системи охорони здоров’я Mayo Clinic в декількох штатах (Міннесота, Вісконсін, Арізона, Флорида і Айова), ми виявили, що мРНК- 1273 надавала подвійне зниження ризику проривний інфекції в порівнянні з BNT162b2», — пишуть автори.

Нові дані були опубліковані в анотації дослідження, яке очікує повної експертної оцінки, тому результати слід вважати попередніми.

Однак доктор Амеш Адаля, старший науковий співробітник Центру безпеки здоров’я Джона Хопкінса в Балтіморі, підкреслив, що «коли мова йде про вакцини, найважливіше, і для мене єдине, що має значення, — це те, що вони захищають від важких захворювань, госпіталізації і смерті. Саме для цього і були створені вакцини, а не для того, щоб бути якимось магічним силовим полем, що зупиняє будь-яку інфекцію».

«З цього стандарту вакцини працюють приголомшливо. Я думаю, важливо пам’ятати, що вакцина Moderna має більш високе дозування, ніж вакцина Pfizer, і це може бути поясненням цієї невідповідності. Однак, врешті-решт, якщо обидві вакцини запобігають тому, що правда має значення, я не думаю, що знайдена різниця має велике значення», — підкреслив учений.

Проте адміністрація Байдена сприймає ці дані як «тривожний сигнал».

У свою чергу, в Pfizer повідомили, що компанія з партнером BioNTech «очікують, що зможуть розробити і провести індивідуальну вакцину проти цього варіанту Delta приблизно через 100 днів після прийняття рішення, за умови схвалення регулюючих органів».

В іншому повідомленні компанія підкреслила ефективність своєї вакцини COVID-19 і заявила, що також розробляє бустерну дозу.

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Теги: вакцини, Modern, Pfizer
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