Завдяки сонячним панелям медзаклад Волині заощаджуватиме майже 200 тисяч гривень щорічно

Іван Нискогуз.



На даху встановили 120 панелей, потужністю 60 кіловатів.



Роботи тривали півтора місяця. Витратили на придбання та устаткування системи понад 900 тисяч гривень. "Це кошти медзакладу, які заробили в процесі господарської діяльності, які нам надала можливість медреформа, так і кошти, які ми заробляємо, як ми заробляємо надаючи медичні послуги", — каже Іван Нискогуз.



Роботу сонячної станції контролюють за допомогою спеціального пристрою - інвертора, розповів заступник директора з технічних питань медзакладу Валерій Урін. Каже – це одна зі складових системи сонячних панелей. Завдяки цьому приладу можна бачити скільки споживається електроенергії.



Іван Нискогуз каже: щороку завдяки сонячним панелям зможуть економити до 200 тисяч гривень. За його підрахунками проєкт окупиться менш як за п'ять років. Додає: якщо тарифи не зростуть, то й менше.







а коментарем Суспільне звернулося до фахівця з енергоефективності та енергозбереження Артема Павлюка. З його слів, сонячні батареї — екологічна енергія. Головне у них — відсутність шкідливих викидів. Серед мінусів, каже фахівець, – нестійка погода. При зменшенні інтенсивності сонячних променів, знижується можливість генерації. "Тому дуже часто сонячні батареї паралельно працюють з традиційними джерелами електроенергії. Серед плюсів сонячних панелей — великий термін експлуатації, мінімум 25 років", – каже Артем Павлюк. Додає: надлишки електроенергії медзаклад зможе продавати державі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному фтизіопульмонологічному медичному центрі встановили систему генерації сонячної енергії. Вона виробляє третину потрібної енергії, яку використовує заклад, — розповів Суспільному керівник медцентруНа даху встановили 120 панелей, потужністю 60 кіловатів.Роботи тривали півтора місяця. Витратили на придбання та устаткування системи понад 900 тисяч гривень. "Це кошти медзакладу, які заробили в процесі господарської діяльності, які нам надала можливість медреформа, так і кошти, які ми заробляємо, як ми заробляємо надаючи медичні послуги", — каже Іван Нискогуз.Роботу сонячної станції контролюють за допомогою спеціального пристрою - інвертора, розповів заступник директора з технічних питань медзакладу Валерій Урін. Каже – це одна зі складових системи сонячних панелей. Завдяки цьому приладу можна бачити скільки споживається електроенергії.Іван Нискогуз каже: щороку завдяки сонячним панелям зможуть економити до 200 тисяч гривень. За його підрахунками проєкт окупиться менш як за п'ять років. Додає: якщо тарифи не зростуть, то й менше.а коментарем Суспільне звернулося до фахівця з енергоефективності та енергозбереження. З його слів, сонячні батареї — екологічна енергія. Головне у них — відсутність шкідливих викидів. Серед мінусів, каже фахівець, – нестійка погода. При зменшенні інтенсивності сонячних променів, знижується можливість генерації. "Тому дуже часто сонячні батареї паралельно працюють з традиційними джерелами електроенергії. Серед плюсів сонячних панелей — великий термін експлуатації, мінімум 25 років", – каже Артем Павлюк. Додає: надлишки електроенергії медзаклад зможе продавати державі.

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