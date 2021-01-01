Троє українців виманювали гроші у польських пенсіонерів





Про це



Українців затримали на території Західнопоморського і Великопольського воєводств.



Загалом у схемі брали участь троє громадян України. Наймолодшому було 22 роки, найстаршому – 31, третьому – 29. Вони нібито виманили у двох жительок міста Замостя понад 50 тисяч злотих.



Також їм віддавали гроші пенсіонерки з Томашів-Любельського, Янув-Підляського, Кошаліну. У поліції розповіли, що кошти виманювали методом "на внука".



За це українцям загрожує до 8 років в'язниці. Крім того, один із затриманих відповідатиме за зберігання наркотиків.



У Любліні







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трьох українців підозрюють у виманюванні грошей в польських пенсіонерів. Сума шахрайства сягнула 90 тисяч злотих.Про це інформує 24Канал з посиланням на Польське радіо.Українців затримали на території Західнопоморського і Великопольського воєводств.Загалом у схемі брали участь троє громадян України. Наймолодшому було 22 роки, найстаршому – 31, третьому – 29. Вони нібито виманили у двох жительок міста Замостя понад 50 тисяч злотих.Також їм віддавали гроші пенсіонерки з Томашів-Любельського, Янув-Підляського, Кошаліну. У поліції розповіли, що кошти виманювали методом "на внука".За це українцям загрожує до 8 років в'язниці. Крім того, один із затриманих відповідатиме за зберігання наркотиків.У Любліні в липні затримали двох українців , які зламували захисні системи банкоматів та викрадали з них гроші.

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