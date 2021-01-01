Троє українців виманювали гроші у польських пенсіонерів
Сьогодні, 18:32
Трьох українців підозрюють у виманюванні грошей в польських пенсіонерів. Сума шахрайства сягнула 90 тисяч злотих.
Про це інформує 24Канал з посиланням на Польське радіо.
Українців затримали на території Західнопоморського і Великопольського воєводств.
Загалом у схемі брали участь троє громадян України. Наймолодшому було 22 роки, найстаршому – 31, третьому – 29. Вони нібито виманили у двох жительок міста Замостя понад 50 тисяч злотих.
Також їм віддавали гроші пенсіонерки з Томашів-Любельського, Янув-Підляського, Кошаліну. У поліції розповіли, що кошти виманювали методом "на внука".
За це українцям загрожує до 8 років в'язниці. Крім того, один із затриманих відповідатиме за зберігання наркотиків.
У Любліні в липні затримали двох українців, які зламували захисні системи банкоматів та викрадали з них гроші.
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Про це інформує 24Канал з посиланням на Польське радіо.
Українців затримали на території Західнопоморського і Великопольського воєводств.
Загалом у схемі брали участь троє громадян України. Наймолодшому було 22 роки, найстаршому – 31, третьому – 29. Вони нібито виманили у двох жительок міста Замостя понад 50 тисяч злотих.
Також їм віддавали гроші пенсіонерки з Томашів-Любельського, Янув-Підляського, Кошаліну. У поліції розповіли, що кошти виманювали методом "на внука".
За це українцям загрожує до 8 років в'язниці. Крім того, один із затриманих відповідатиме за зберігання наркотиків.
У Любліні в липні затримали двох українців, які зламували захисні системи банкоматів та викрадали з них гроші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Троє українців виманювали гроші у польських пенсіонерів
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