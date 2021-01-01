На волинській митниці виявили майже 9 тисяч банок контрабандних дієтичних добавок

У вантажівці, якою слідували з-за кордону, військовослужбовці Волинського загону спільно з митниками виявили товар, який не був вказаний в товаросупровідних документах.Про це повідомляє песслужба шостого прикордонного Волинського загону.У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники, враховуючи ризики щодо можливого незаконного ввезення в Україну товарів, ініціювали проведення поглибленого огляду вантажівки «Рено», якою з Латвії в Україну перевозили медикаменти.За результатами спільної з працівниками митниці перевірки та повного перерахунку товару, виявлено майже 9 тисяч одиниць дієтичних добавок, які не значилися у товаросупровідних документах.Виявлений товар вилучили співробітники Держмитслужби, його вартість склала понад 1 мільйон гривень.