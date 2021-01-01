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Відтепер кандидати на голів держадміністрацій мають засвідчити знання української

Відтепер кандидати на голів держадміністрацій мають засвідчити знання української
Президент Володимир Зеленський зобов'язав кандидатів на посади керівників місцевих державних адміністрацій надавати копію державного сертифіката про рівень володіння українською мовою.

Такий указ Зеленського від 13 серпня (№360/2021), яким вносяться зміни до указу президента від 4 серпня 2006 року (№675)

Порядок підготовки пропозицій та попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій доповнено абзацом такого змісту: "копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, що підтверджує відповідний рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови".

19 липня чиновники вперше в історії України складали іспит із державної мови.

А у Луцьку майбутні державні службовці 12 серпня складали іспит з української мови.

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Теги: сертифікат про знанян мови, кандидати на посади голів
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