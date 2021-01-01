Відтепер кандидати на голів держадміністрацій мають засвідчити знання української
Сьогодні, 19:15
Президент Володимир Зеленський зобов'язав кандидатів на посади керівників місцевих державних адміністрацій надавати копію державного сертифіката про рівень володіння українською мовою.
Такий указ Зеленського від 13 серпня (№360/2021), яким вносяться зміни до указу президента від 4 серпня 2006 року (№675)
Порядок підготовки пропозицій та попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій доповнено абзацом такого змісту: "копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, що підтверджує відповідний рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови".
19 липня чиновники вперше в історії України складали іспит із державної мови.
А у Луцьку майбутні державні службовці 12 серпня складали іспит з української мови.
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Такий указ Зеленського від 13 серпня (№360/2021), яким вносяться зміни до указу президента від 4 серпня 2006 року (№675)
Порядок підготовки пропозицій та попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій доповнено абзацом такого змісту: "копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, що підтверджує відповідний рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови".
19 липня чиновники вперше в історії України складали іспит із державної мови.
А у Луцьку майбутні державні службовці 12 серпня складали іспит з української мови.
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