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Електронні паспорти прирівняють до звичайних: назвали дату

Електронні паспорти прирівняють до звичайних: назвали дату
В Україні 23 серпня всі електронні паспорти автоматично прирівняються до паперових і пластикових. Електронні паспорти зобов’язані будуть приймати всі без винятку постачальники послуг в Україні – як державні, так і приватні.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 13 серпня на телеканалі ICTV, пише Gazeta.ua.

"Ми станемо першою країною в світі, яка це зробила", – наголосив міністр.

Державні послуги після 23 серпня повинні надаватися також і в електронні формі.

«Україна дуже молода, тому ми гнучко і швидко приймаємо рішення. Інші держави – більш консервативні. Їм потрібно більше часу на це. Але за електронними документами майбутнє. Зараз у нас 11-12 млн користувачів. І це трохи більше ніж за рік. Це дуже потужні цифри. Загалом державними послугами онлайн українці почали користуватися в чотири рази більше» – розповів Федоров.

Мобільним застосунком «Дія» послуговується 6 млн осіб. Ще майже 6 млн – веб-порталом.

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Теги: електронні паспорти
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