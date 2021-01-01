Електронні паспорти прирівняють до звичайних: назвали дату





Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 13 серпня на телеканалі ICTV, пише



"Ми станемо першою країною в світі, яка це зробила", – наголосив міністр.



Державні послуги після 23 серпня повинні надаватися також і в електронні формі.



«Україна дуже молода, тому ми гнучко і швидко приймаємо рішення. Інші держави – більш консервативні. Їм потрібно більше часу на це. Але за електронними документами майбутнє. Зараз у нас 11-12 млн користувачів. І це трохи більше ніж за рік. Це дуже потужні цифри. Загалом державними послугами онлайн українці почали користуватися в чотири рази більше» – розповів Федоров.



Мобільним застосунком «Дія» послуговується 6 млн осіб. Ще майже 6 млн – веб-порталом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 23 серпня всі електронні паспорти автоматично прирівняються до паперових і пластикових. Електронні паспорти зобов’язані будуть приймати всі без винятку постачальники послуг в Україні – як державні, так і приватні.Про це заявив міністр цифрової трансформації13 серпня на телеканалі ICTV, пише Gazeta.ua "Ми станемо першою країною в світі, яка це зробила", – наголосив міністр.Державні послуги після 23 серпня повинні надаватися також і в електронні формі.«Україна дуже молода, тому ми гнучко і швидко приймаємо рішення. Інші держави – більш консервативні. Їм потрібно більше часу на це. Але за електронними документами майбутнє. Зараз у нас 11-12 млн користувачів. І це трохи більше ніж за рік. Це дуже потужні цифри. Загалом державними послугами онлайн українці почали користуватися в чотири рази більше» – розповів Федоров.Мобільним застосунком «Дія» послуговується 6 млн осіб. Ще майже 6 млн – веб-порталом.

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