вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дві луцькі школи мають нових директорів

Дві луцькі школи мають нових директорів
Департамент освіти Луцької міської ради проінформував, що завершилися конкурси на вакантні посади директорів двох луцьких шкіл.

Результати оприлюднили на сайті Департаменту освіти Луцької міської ради.

Отже, у конкурнсі на заміщення посади директора комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей 27 Луцької міської ради Волинської області» брали участь троє заступників директора ліцею. Перемогла - вчителька фізики Вероніка Євгеніївна Захарчук.

Також за результатами конкурсу, який відбувся 11.08.2021 року на заміщення посади директора комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Луцької міської ради» переміг Василь Володимирович Троцький .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Захарчук, директор 27 школа Луцьк, Василь Троцький, школа 16
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завдяки сонячним панелям медзаклад Волині заощаджуватиме майже 200 тисяч гривень щорічно
Сьогодні, 17:15
Дві луцькі школи мають нових директорів
Сьогодні, 16:20
Між «Нацкорпусом» і силовиками під Офісом президента розпочалися сутички: є травмовані.ФОТО
Сьогодні, 15:58
Волинь – у лідерах за врожайністю зернових в Україні
Сьогодні, 15:37
Гостювали аж два дні: на Волині розшукали матір з однорічним сином
Сьогодні, 14:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завдяки сонячним панелям медзаклад Волині заощаджуватиме майже 200 тисяч гривень щорічно
Сьогодні, 17:15
 0
Дві луцькі школи мають нових директорів
Сьогодні, 16:20
 0
Між «Нацкорпусом» і силовиками під Офісом президента розпочалися сутички: є травмовані.ФОТО
Сьогодні, 15:58
 0
Волинь – у лідерах за врожайністю зернових в Україні
Сьогодні, 15:37
 0
Гостювали аж два дні: на Волині розшукали матір з однорічним сином
Сьогодні, 14:06
 0
Медіа
відео
1/8