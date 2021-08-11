Дві луцькі школи мають нових директорів





Результати



Отже, у конкурнсі на заміщення посади директора комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей 27 Луцької міської ради Волинської області» брали участь троє заступників директора ліцею. Перемогла - вчителька фізики Вероніка Євгеніївна Захарчук.



Також за результатами конкурсу, який відбувся 11.08.2021 року на заміщення посади директора комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Луцької міської ради» переміг Василь Володимирович Троцький .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Департамент освіти Луцької міської ради проінформував, що завершилися конкурси на вакантні посади директорів двох луцьких шкіл.Результати оприлюднили на сайті Департаменту освіти Луцької міської ради.Отже, у конкурнсі на заміщення посади директора комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей 27 Луцької міської ради Волинської області» брали участь троє заступників директора ліцею. Перемогла - вчителька фізикиТакож за результатами конкурсу, який відбувся 11.08.2021 року на заміщення посади директора комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Луцької міської ради» переміг Василь Володимирович Троцький .

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