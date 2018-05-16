Між «Нацкорпусом» і силовиками під Офісом президента розпочалися сутички: є травмовані.ФОТО





Про це повідомляє



«Учасники акцій протесту на Банковій не захотіли пройти перевірку на наявність небезпечних предметів перед допуском до ОПУ і спровокували сутички із силами правопорядку», — повідомив речник відомства Артем Шевченко.



За його словами, правоохоронці були змушені застосувати поліцейські заходи примусу.



За попередніми даними, на протест вийшли представники націоналістичних сил, зокрема «Нацкорпусу», «Азову», С14 і організації «Традиція і порядок», але отримавши відмову на прохід до ОП, активісти почали прориватися, кидати димові шашки, шини та фаєри.



Активісти переконані, що влада чинить тиск на них, проводячи обшуки в регіональних осередках організації. Тому вони вийшли на протест.



«Ідемо до ОП, щоб дати зрозуміти владі: нас не зламати репресіями, тиском, сфабрикованими політичними справами. Ми не допустимо реалізації зрадницьких домовленостей та капітуляції країни перед Кремлем», — пояснили свій мотив активісти «Нацкорпусу.



На місці події присутній голова Нацполіції Ігор Клименко, загалом там перебувають близько тисячі поліцейських.



«Внаслідок сутички 7 поліцейських отримали опіки очей, декілька нацгвардійців отримали травми. Наразі ситуація спокійна. МВС України закликає всіх учасників акції дотримуватися порядку та протестувати мирно», – наголосив Артем Шевченко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві біля Офісу президента представники націоналістичних сил, зокрема «Нацкорпусу», проводять акцію протесту. Колона людей підійшла до ОП, але їх не пропустили на територію, через що розпочались сутички.Про це повідомляє glavcom.ua з посиланян на пресслужба МВС.«Учасники акцій протесту на Банковій не захотіли пройти перевірку на наявність небезпечних предметів перед допуском до ОПУ і спровокували сутички із силами правопорядку», — повідомив речник відомстваЗа його словами, правоохоронці були змушені застосувати поліцейські заходи примусу.За попередніми даними, на протест вийшли представники націоналістичних сил, зокрема «Нацкорпусу», «Азову», С14 і організації «Традиція і порядок», але отримавши відмову на прохід до ОП, активісти почали прориватися, кидати димові шашки, шини та фаєри.Активісти переконані, що влада чинить тиск на них, проводячи обшуки в регіональних осередках організації. Тому вони вийшли на протест.«Ідемо до ОП, щоб дати зрозуміти владі: нас не зламати репресіями, тиском, сфабрикованими політичними справами. Ми не допустимо реалізації зрадницьких домовленостей та капітуляції країни перед Кремлем», — пояснили свій мотив активісти «Нацкорпусу.На місці події присутній голова Нацполіції, загалом там перебувають близько тисячі поліцейських.«Внаслідок сутички 7 поліцейських отримали опіки очей, декілька нацгвардійців отримали травми. Наразі ситуація спокійна. МВС України закликає всіх учасників акції дотримуватися порядку та протестувати мирно», – наголосив Артем Шевченко.

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