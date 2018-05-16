Між «Нацкорпусом» і силовиками під Офісом президента розпочалися сутички: є травмовані.ФОТО
Сьогодні, 15:58
У Києві біля Офісу президента представники націоналістичних сил, зокрема «Нацкорпусу», проводять акцію протесту. Колона людей підійшла до ОП, але їх не пропустили на територію, через що розпочались сутички.
Про це повідомляє glavcom.ua з посиланян на пресслужба МВС.
«Учасники акцій протесту на Банковій не захотіли пройти перевірку на наявність небезпечних предметів перед допуском до ОПУ і спровокували сутички із силами правопорядку», — повідомив речник відомства Артем Шевченко.
За його словами, правоохоронці були змушені застосувати поліцейські заходи примусу.
За попередніми даними, на протест вийшли представники націоналістичних сил, зокрема «Нацкорпусу», «Азову», С14 і організації «Традиція і порядок», але отримавши відмову на прохід до ОП, активісти почали прориватися, кидати димові шашки, шини та фаєри.
Активісти переконані, що влада чинить тиск на них, проводячи обшуки в регіональних осередках організації. Тому вони вийшли на протест.
«Ідемо до ОП, щоб дати зрозуміти владі: нас не зламати репресіями, тиском, сфабрикованими політичними справами. Ми не допустимо реалізації зрадницьких домовленостей та капітуляції країни перед Кремлем», — пояснили свій мотив активісти «Нацкорпусу.
На місці події присутній голова Нацполіції Ігор Клименко, загалом там перебувають близько тисячі поліцейських.
«Внаслідок сутички 7 поліцейських отримали опіки очей, декілька нацгвардійців отримали травми. Наразі ситуація спокійна. МВС України закликає всіх учасників акції дотримуватися порядку та протестувати мирно», – наголосив Артем Шевченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє glavcom.ua з посиланян на пресслужба МВС.
«Учасники акцій протесту на Банковій не захотіли пройти перевірку на наявність небезпечних предметів перед допуском до ОПУ і спровокували сутички із силами правопорядку», — повідомив речник відомства Артем Шевченко.
За його словами, правоохоронці були змушені застосувати поліцейські заходи примусу.
За попередніми даними, на протест вийшли представники націоналістичних сил, зокрема «Нацкорпусу», «Азову», С14 і організації «Традиція і порядок», але отримавши відмову на прохід до ОП, активісти почали прориватися, кидати димові шашки, шини та фаєри.
Активісти переконані, що влада чинить тиск на них, проводячи обшуки в регіональних осередках організації. Тому вони вийшли на протест.
«Ідемо до ОП, щоб дати зрозуміти владі: нас не зламати репресіями, тиском, сфабрикованими політичними справами. Ми не допустимо реалізації зрадницьких домовленостей та капітуляції країни перед Кремлем», — пояснили свій мотив активісти «Нацкорпусу.
На місці події присутній голова Нацполіції Ігор Клименко, загалом там перебувають близько тисячі поліцейських.
«Внаслідок сутички 7 поліцейських отримали опіки очей, декілька нацгвардійців отримали травми. Наразі ситуація спокійна. МВС України закликає всіх учасників акції дотримуватися порядку та протестувати мирно», – наголосив Артем Шевченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Все правильно ,коли клоуни правлять Україною .
Вибір редактора
Останні новини
Завдяки сонячним панелям медзаклад Волині заощаджуватиме майже 200 тисяч гривень щорічно
Сьогодні, 17:15
Дві луцькі школи мають нових директорів
Сьогодні, 16:20
Між «Нацкорпусом» і силовиками під Офісом президента розпочалися сутички: є травмовані.ФОТО
Сьогодні, 15:58
Волинь – у лідерах за врожайністю зернових в Україні
Сьогодні, 15:37