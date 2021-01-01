Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 15 серпня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 15 серпня на Волині буде мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19° тепла, вдень 25-30°.
За даними Sinoptik, у Луцьку очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися.
Температура повітря вночі +18-20°С, вдень стовпчик термометра підніметься до 26-19°С з позначкою «плюс». Вітер – 3-9 м/с.
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Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19° тепла, вдень 25-30°.
За даними Sinoptik, у Луцьку очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися.
Температура повітря вночі +18-20°С, вдень стовпчик термометра підніметься до 26-19°С з позначкою «плюс». Вітер – 3-9 м/с.
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