Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 15 серпня

Завтра, 15 серпня на Волині буде мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19° тепла, вдень 25-30°.За даними Sinoptik, у Луцьку очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися.Температура повітря вночі +18-20°С, вдень стовпчик термометра підніметься до 26-19°С з позначкою «плюс». Вітер – 3-9 м/с.