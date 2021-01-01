Липень 2021-го став найспекотнішим місяцем в історії





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В липні середня температура поверхні землі і океану була на 0,93° C вище середнього значення за ХХ століття (15,8°C). Це зробило липень найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію спостережень, які почалися 142 роки тому. Показники липня 2021 року побили максимуми 2016, 2019 і 2020 років – попередніх рекордсменів за версією NOAA – на 0,01 ° C.



«Липень – зазвичай найтепліший місяць в році у світі, але липень 2021 року перевершив сам себе як найжаркіший липень і місяць з коли-небудь зареєстрованих. Цей новий рекорд доповнює тривожний і руйнівний шлях, який зміна клімату створює для всього світу», – заявив гендиректор NOAA Рік Спінрад.



В Азії цьогрічний липень став найспекотнішим за всю історію спостережень, побивши попередній рекорд, встановлений у 2010 році. В Європі він став другим найжаркішим липнем, поступившись лише липню 2018 року. У Північній і Південній Америці, Африці і Океанії липень 2021 року опинився в десятці найтепліших.





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