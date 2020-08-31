Листування в Viber, Telegram та WhatsApp почнуть масово перевіряти





Відслідковуватись буде вся вхідна та вихідна інформація. Моніторити переписку своїх користувачів буде не лише Viber, але й інші популярні месенджери, якими користуються мільйони українців. Зокрема, йдеться про WhatsApp і Telegram.



Про це



Стеження за листуванням буде здійснюватися за допомогою системи Chatcontrol, яка нещодавно була затверджена в ЄС. Впровадження цієї системи зобов'язує провайдерів відстежувати підозрілу інформацію в контенті, який з'являється в листуванні. Перевірятися буде все: колективні чати, електронні листи, особисте листування.



Що будуть шукати, і хто перевірятиме

Впровадження перевірки від системи Chatcontrol пояснюють профілактикою сексуальної експлуатації та сексуального насильства над дітьми. Тобто, в месенджерах відстежуватимуть всю підозрілу інформацію, пов'язану з сексуальною експлуатацією дітей.



Перевірці буде піддаватися весь контент, що міститься у Viber та інших месенджерах. Здійснюватись вона буде за спеціальним алгоритмом пошуковими системами.



Далі, у випадку виявлення підозрілого контенту, все це буде відправлятися вже на розгляд живим людям. Якщо ті підтвердять, що повідомлення дійсно містить інформацію такого характеру, то ці дані надійдуть до правоохоронних органів.

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