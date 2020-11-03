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В Україні всіх користувачів мобільного зв'язку переведуть на «контракт»

В Україні всіх користувачів мобільного зв'язку переведуть на «контракт»
В Україні готують законопроєкт, який міцно "прив'яже" номери мобільних телефонів до імен їхніх власників. Автори законопроекту вважають, що це допоможе боротися з численними шахраями, які орудують у Мережі.

Про це у Фейсбуці повідомляють представники Комітету цифрової транформації.

Для того, щоб людина отримала номер мобільного телефону, вона зобов'язана буде укласти договір з постачальником послуг зв'язку, тобто з мобільним оператором. У разі укладення такого договору номер мобільного телефону вже не буде анонімним, а буде "прив'язаний" до конкретної людини.

Цей законопроект забезпечить стовідсоткову ідентифікацію усіх власників номерів мобільних телефонів. У парламентському комітеті цифрової трансформації, який працює над цим законопроектом, вважають, що він стане серйозною перешкодою на шляху шахраїв, які нині широко використовують мобільний зв'язок у своїх діяннях.

"Законопроектом передбачається, що кінцевий користувач зобов'язаний здійснити ідентифікацію у постачальника електронних комунікаційних послуг в порядку, встановленому правилами надання і отримання послуг", - повідомляють розробники законопроєкту.

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Теги: законопрєкт, мобільні картки, паспорт
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