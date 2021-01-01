У Луцьку відновлять легендарний джазовий фестиваль.ВІДЕО





Про це



Фестиваль триватиме лише один день, впродовж якого – три концертні програми, професійний майстер-клас, вініловий ді-джей сет, і феєричний джем-сейшн за участю як безпосередньо присутніх на фестивальній сцені музикантів, так і дистанційно.



"Можна стверджувати, що цьогорічний «Art Jazz Cooperation-2021» - фестиваль прем‛єр не лише для глядачів, але й для самих учасників, програма виступу яких формувалась спеціально до «Art Jazz Cooperation-2021», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 серпня у Луцькому замку відбудеться XIV Міжнародний джазовий фестиваль «Art Jazz Cooperation-2021».Про це йдеться на сторінці у Фейсбуці Луцького Джазового Клубу.Фестиваль триватиме лише один день, впродовж якого – три концертні програми, професійний майстер-клас, вініловий ді-джей сет, і феєричний джем-сейшн за участю як безпосередньо присутніх на фестивальній сцені музикантів, так і дистанційно."Можна стверджувати, що цьогорічний «Art Jazz Cooperation-2021» - фестиваль прем‛єр не лише для глядачів, але й для самих учасників, програма виступу яких формувалась спеціально до «Art Jazz Cooperation-2021», - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію