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У Луцьку відновлять легендарний джазовий фестиваль.ВІДЕО

У Луцьку відновлять легендарний джазовий фестиваль.ВІДЕО
28 серпня у Луцькому замку відбудеться XIV Міжнародний джазовий фестиваль «Art Jazz Cooperation-2021».

Про це йдеться на сторінці у Фейсбуці Луцького Джазового Клубу.

Фестиваль триватиме лише один день, впродовж якого – три концертні програми, професійний майстер-клас, вініловий ді-джей сет, і феєричний джем-сейшн за участю як безпосередньо присутніх на фестивальній сцені музикантів, так і дистанційно.

"Можна стверджувати, що цьогорічний «Art Jazz Cooperation-2021» - фестиваль прем‛єр не лише для глядачів, але й для самих учасників, програма виступу яких формувалась спеціально до «Art Jazz Cooperation-2021», - йдеться у повідомленні.


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Теги: Art Jazz Cooperation-2021
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