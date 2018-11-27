11-річній дівчинці з діагнозом ДЦП терміново збирають кошти: на лікування необхідно 45 тисяч гривень
Сьогодні, 07:10
Сім’я хворої на ДЦП волинянки збирає кошти на її реабілітацію.Вже вкотре батьки Вікторії Павлік із села Скобелка Горохівського району звертаються до людей з відчайдушним проханням допомогти врятувати їхню донечку.
Про це повідомила мама дівчинки Леся Павлік.
У 11-річної Вікторії Павлік невтішний діагноз – ДЦП. Щоразу маленька Вікторія має проходити курс реабілітації у Міжнародній реабілітаційній клініці Козявкіна, яка знаходиться у Трускавці.
Мама дівчинки розповідає, що вони мусять зібрати 45 тисяч гривень до 23 серпня, з яких поки зібрали лише 5 тисяч.
Вікторія потребує допомоги кожного з нас, адже залишилось не так багато часу.
Номер рахунок у ПриватБанку
5168 7427 1002 1423
Номер телефону мами хворої дівчинки – 097 873 16 63, Павлік Леся Олексіївна.
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Про це повідомила мама дівчинки Леся Павлік.
У 11-річної Вікторії Павлік невтішний діагноз – ДЦП. Щоразу маленька Вікторія має проходити курс реабілітації у Міжнародній реабілітаційній клініці Козявкіна, яка знаходиться у Трускавці.
Мама дівчинки розповідає, що вони мусять зібрати 45 тисяч гривень до 23 серпня, з яких поки зібрали лише 5 тисяч.
Вікторія потребує допомоги кожного з нас, адже залишилось не так багато часу.
Номер рахунок у ПриватБанку
5168 7427 1002 1423
Номер телефону мами хворої дівчинки – 097 873 16 63, Павлік Леся Олексіївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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