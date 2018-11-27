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11-річній дівчинці з діагнозом ДЦП терміново збирають кошти: на лікування необхідно 45 тисяч гривень

11-річній дівчинці з діагнозом ДЦП терміново збирають кошти: на лікування необхідно 45 тисяч гривень
Сім’я хворої на ДЦП волинянки збирає кошти на її реабілітацію.Вже вкотре батьки Вікторії Павлік із села Скобелка Горохівського району звертаються до людей з відчайдушним проханням допомогти врятувати їхню донечку.

Про це повідомила мама дівчинки Леся Павлік.

У 11-річної Вікторії Павлік невтішний діагноз – ДЦП. Щоразу маленька Вікторія має проходити курс реабілітації у Міжнародній реабілітаційній клініці Козявкіна, яка знаходиться у Трускавці.

Мама дівчинки розповідає, що вони мусять зібрати 45 тисяч гривень до 23 серпня, з яких поки зібрали лише 5 тисяч.

Вікторія потребує допомоги кожного з нас, адже залишилось не так багато часу.

Номер рахунок у ПриватБанку
5168 7427 1002 1423
Номер телефону мами хворої дівчинки – 097 873 16 63, Павлік Леся Олексіївна.

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Теги: Вікторія Павлік
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