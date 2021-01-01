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У Луцькому СІЗО виявили сухофрукти з «сюрпризом».ФОТО

У Луцькому СІЗО виявили сухофрукти з «сюрпризом».ФОТО
13 серпня, близько 15 години працівниками державної установи «Луцький слідчий ізолятор» під час перевірки вмісту посилки, яка надійшла на ім'я одного з ув'язнених, було виявлено сухофрукти, в середині яких містилась наркотична речовина в вигляді таблеток «Субітекс».

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Луцького СІЗО.

Наркотичну речовину вилучили правоохоронці.

Зазначається, що наразі проводиться службова перевірка.
У Луцькому СІЗО виявили сухофрукти з «сюрпризом».ФОТО
У Луцькому СІЗО виявили сухофрукти з «сюрпризом».ФОТО

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