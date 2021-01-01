Курс валют у Луцьку на 15 серпня
Сьогодні, 09:30
Курс долара у Луцьку станом на 15 серпня 2021 року такий: купівля – 26.596, а продаж – 26.850.
Євро при купівлі становить – 31.189, продажу – 31.635.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.374.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.499, продаж – 7.066
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Євро при купівлі становить – 31.189, продажу – 31.635.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.374.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.499, продаж – 7.066
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