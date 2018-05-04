Поїхав на велосипеді по гриби і зник: розшукують 68-річного волинянина

Чижука Василя Володимировича, жителя міста Володимир-Волинського, який зранку 14 серпня пішов з дому і не повернувся.



Про розшук



Відомо, чоловік 14.08.2021 року о 8.00 поїхав на своєму синьому однорамному велосипеді по гриби в район військового полігону.



Чоловік до тепер не повернувся.



Прикмети чоловіка:

зріст — 178 см

вага — 100 кг

волосся сиве, проте завжди ходить в кепці.



Коли вийшов із будинку, був одягнений у чорні туфлі, темні штани (або спортивні), сорочка в клітинку з коротким рукавом, окуляри, кепка.



Жодних документів при собі не мав. Мобільний телефон відсутній.



Якщо комусь щось відомо, телефонуйте за номерами: 0634661066; 0502077200

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує 68-річного, жителя міста Володимир-Волинського, який зранку 14 серпня пішов з дому і не повернувся.Про розшук Район.Володимир-Волинський повідомили у районному відділі поліції.Відомо, чоловік 14.08.2021 року о 8.00 поїхав на своєму синьому однорамному велосипеді по гриби в район військового полігону.Чоловік до тепер не повернувся.зріст — 178 смвага — 100 кгволосся сиве, проте завжди ходить в кепці.Коли вийшов із будинку, був одягнений у чорні туфлі, темні штани (або спортивні), сорочка в клітинку з коротким рукавом, окуляри, кепка.Жодних документів при собі не мав. Мобільний телефон відсутній.Якщо комусь щось відомо, телефонуйте за номерами:

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