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Поїхав на велосипеді по гриби і зник: розшукують 68-річного волинянина

Поїхав на велосипеді по гриби і зник: розшукують 68-річного волинянина
Поліція розшукує 68-річного Чижука Василя Володимировича, жителя міста Володимир-Волинського, який зранку 14 серпня пішов з дому і не повернувся.

Про розшук Район.Володимир-Волинський повідомили у районному відділі поліції.

Відомо, чоловік 14.08.2021 року о 8.00 поїхав на своєму синьому однорамному велосипеді по гриби в район військового полігону.

Чоловік до тепер не повернувся.

Прикмети чоловіка:
зріст — 178 см
вага — 100 кг
волосся сиве, проте завжди ходить в кепці.

Коли вийшов із будинку, був одягнений у чорні туфлі, темні штани (або спортивні), сорочка в клітинку з коротким рукавом, окуляри, кепка.

Жодних документів при собі не мав. Мобільний телефон відсутній.

Якщо комусь щось відомо, телефонуйте за номерами: 0634661066; 0502077200

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Теги: розшук, поліція, Володимир
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