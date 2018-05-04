Поїхав на велосипеді по гриби і зник: розшукують 68-річного волинянина
Сьогодні, 09:51
Поліція розшукує 68-річного Чижука Василя Володимировича, жителя міста Володимир-Волинського, який зранку 14 серпня пішов з дому і не повернувся.
Про розшук Район.Володимир-Волинський повідомили у районному відділі поліції.
Відомо, чоловік 14.08.2021 року о 8.00 поїхав на своєму синьому однорамному велосипеді по гриби в район військового полігону.
Чоловік до тепер не повернувся.
Прикмети чоловіка:
зріст — 178 см
вага — 100 кг
волосся сиве, проте завжди ходить в кепці.
Коли вийшов із будинку, був одягнений у чорні туфлі, темні штани (або спортивні), сорочка в клітинку з коротким рукавом, окуляри, кепка.
Жодних документів при собі не мав. Мобільний телефон відсутній.
Якщо комусь щось відомо, телефонуйте за номерами: 0634661066; 0502077200
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Про розшук Район.Володимир-Волинський повідомили у районному відділі поліції.
Відомо, чоловік 14.08.2021 року о 8.00 поїхав на своєму синьому однорамному велосипеді по гриби в район військового полігону.
Чоловік до тепер не повернувся.
Прикмети чоловіка:
зріст — 178 см
вага — 100 кг
волосся сиве, проте завжди ходить в кепці.
Коли вийшов із будинку, був одягнений у чорні туфлі, темні штани (або спортивні), сорочка в клітинку з коротким рукавом, окуляри, кепка.
Жодних документів при собі не мав. Мобільний телефон відсутній.
Якщо комусь щось відомо, телефонуйте за номерами: 0634661066; 0502077200
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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