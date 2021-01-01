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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 8 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Нові випаки недуги виявили у:

Луцькому районі – 5 хворих:
Луцька ТГ – 3
Рожищенська ТГ – 2

Камінь-Каширському районі – 1 хворий:

Камінь-Каширська ТГ – 1

Ковельському районі – 2 хворих:

Ковельська ТГ – 2

Усього станом на 15 серпня в області зареєстрували 62 391 випадок. Одужало – 61 081 особа (за останню добу – 7). Летальні випадки – 1205 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 267 518 осіб, за останню добу – 112 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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