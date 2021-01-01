Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
Сьогодні, 11:10
За минулу добу на Волині зареєстрували 8 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Нові випаки недуги виявили у:
Луцькому районі – 5 хворих:
Луцька ТГ – 3
Рожищенська ТГ – 2
Камінь-Каширському районі – 1 хворий:
Камінь-Каширська ТГ – 1
Ковельському районі – 2 хворих:
Ковельська ТГ – 2
Усього станом на 15 серпня в області зареєстрували 62 391 випадок. Одужало – 61 081 особа (за останню добу – 7). Летальні випадки – 1205 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 267 518 осіб, за останню добу – 112 осіб.
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Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Нові випаки недуги виявили у:
Луцькому районі – 5 хворих:
Луцька ТГ – 3
Рожищенська ТГ – 2
Камінь-Каширському районі – 1 хворий:
Камінь-Каширська ТГ – 1
Ковельському районі – 2 хворих:
Ковельська ТГ – 2
Усього станом на 15 серпня в області зареєстрували 62 391 випадок. Одужало – 61 081 особа (за останню добу – 7). Летальні випадки – 1205 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 267 518 осіб, за останню добу – 112 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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