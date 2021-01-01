Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу





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Нові випаки недуги виявили у:



Луцькому районі – 5 хворих:

Луцька ТГ – 3

Рожищенська ТГ – 2



Камінь-Каширському районі – 1 хворий:



Камінь-Каширська ТГ – 1



Ковельському районі – 2 хворих:



Ковельська ТГ – 2



Усього станом на 15 серпня в області зареєстрували 62 391 випадок. Одужало – 61 081 особа (за останню добу – 7). Летальні випадки – 1205 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 267 518 осіб, за останню добу – 112 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 8 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» Нові випаки недуги виявили у:Луцька ТГ – 3Рожищенська ТГ – 2Камінь-Каширська ТГ – 1Ковельська ТГ – 2Усього станом на 15 серпня в області зареєстрували 62 391 випадок. Одужало – 61 081 особа (за останню добу – 7). Летальні випадки – 1205 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 267 518 осіб, за останню добу – 112 осіб.

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