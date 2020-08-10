На Говерлі другу добу шукають зниклого 6-річного хлопчика

На Говерлі другу добу тривають пошуки хлопчика, який відстав від туристичної групи та заблукав.Про це інформує ДСНС України в Івано-Франківській області.Нагадаємо, 14 серпнягрупи туристів в складі 6 осіб з м. Коломия відстав від групи та заблукав хлопчик (2015 р.н.). Негайно організували пошукові роботи з подальшим нарощуванням сил та засобів.Станом на 06:00 15 серпня пошуки дитини тривають. Створили 7 пошукових груп, які обстежують місцевість по визначеним зонам та секторам. Опадів в даній місцевості не має, температура повітря близько 12 градусів тепла.Всього до пошукових робіт залучили 156 осіб та 19 одиниць техніки, 3 собаки, квадрокоптер, а саме:- ДСНС – 57 осіб, 2 собаки, 10 од. техніки (з них 1 квадрокоптер);- Нацполіція – 37 осіб, 4 од. техніки та 1 собака;- НГУ – 30 осіб та 2 од. техніки;- ЗСУ – 11 осіб;- волонтери – 13 осіб та 2 од. техніки;- працівники Карпатського національного природного парку – 8 осіб та 1 од. техніки.На місці події працює оперативна група ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.