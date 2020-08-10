На Говерлі другу добу шукають зниклого 6-річного хлопчика
Сьогодні, 11:55
На Говерлі другу добу тривають пошуки хлопчика, який відстав від туристичної групи та заблукав.
Про це інформує ДСНС України в Івано-Франківській області.
Нагадаємо, 14 серпня близько 19:05 під час підйому по зеленому маршруту на г. Говерла поблизу смт Ворохта групи туристів в складі 6 осіб з м. Коломия відстав від групи та заблукав хлопчик (2015 р.н.). Негайно організували пошукові роботи з подальшим нарощуванням сил та засобів.
Станом на 06:00 15 серпня пошуки дитини тривають. Створили 7 пошукових груп, які обстежують місцевість по визначеним зонам та секторам. Опадів в даній місцевості не має, температура повітря близько 12 градусів тепла.
Всього до пошукових робіт залучили 156 осіб та 19 одиниць техніки, 3 собаки, квадрокоптер, а саме:
- ДСНС – 57 осіб, 2 собаки, 10 од. техніки (з них 1 квадрокоптер);
- Нацполіція – 37 осіб, 4 од. техніки та 1 собака;
- НГУ – 30 осіб та 2 од. техніки;
- ЗСУ – 11 осіб;
- волонтери – 13 осіб та 2 од. техніки;
- працівники Карпатського національного природного парку – 8 осіб та 1 од. техніки.
На місці події працює оперативна група ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.
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Про це інформує ДСНС України в Івано-Франківській області.
Нагадаємо, 14 серпня близько 19:05 під час підйому по зеленому маршруту на г. Говерла поблизу смт Ворохта групи туристів в складі 6 осіб з м. Коломия відстав від групи та заблукав хлопчик (2015 р.н.). Негайно організували пошукові роботи з подальшим нарощуванням сил та засобів.
Станом на 06:00 15 серпня пошуки дитини тривають. Створили 7 пошукових груп, які обстежують місцевість по визначеним зонам та секторам. Опадів в даній місцевості не має, температура повітря близько 12 градусів тепла.
Всього до пошукових робіт залучили 156 осіб та 19 одиниць техніки, 3 собаки, квадрокоптер, а саме:
- ДСНС – 57 осіб, 2 собаки, 10 од. техніки (з них 1 квадрокоптер);
- Нацполіція – 37 осіб, 4 од. техніки та 1 собака;
- НГУ – 30 осіб та 2 од. техніки;
- ЗСУ – 11 осіб;
- волонтери – 13 осіб та 2 од. техніки;
- працівники Карпатського національного природного парку – 8 осіб та 1 од. техніки.
На місці події працює оперативна група ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.
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